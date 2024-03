Mórahalom. A Kapocs Népfőiskola meghívására érkezett Szabadkáról az Aranyszöm Rendezvényházba Vas Krisztina kézműves, az I. Tankó Anna Országos Tojásdiszítő pályázat első helyezettje – számolt be honlapján a Móra-Net Televízió. A hagyományőrzés jegyében a város iskolásainak mutatta be a tojásírás- és festés alapjait, amelyet azután a diákok ki is próbálhattak.