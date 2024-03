Elekes Zoltán lapunknak elmondta, a zord időjárás miatt szinte mindenki rohant, de többen így is időt szenteltek annak, hogy elolvassák feliratos pólójukat, amely azt hirdette, hogy a rotarysta Zoltánok a nőnap szövetségesei. Ennek ellenére még közülük sem mindenkinek esett le, hogy névnaposokról van szó. Természetesen azonban sok viszontköszöntést is kaptak a kedves gesztusért és csupán néhány fiatal lány volt, aki nem fogadta el a tulipánt a középkorú férfiaktól. Az akción egyébként váratlanul megjelent a Rotary Magyarország kormányzója, Gila Erzsébet is. Őt természetesen szintén felköszöntötték egy szál virággal.