A vendéglátóhelyen a régi klasszikus hirdetőtáblát hozták vissza, ami egy érdekes kordokumentum is egyben. Az internet és főleg a Facebook-használat elterjedésével okafogyottá váltak ezek a boltokban, kocsmákban, önkormányzatok előtt kitett hirdetőtáblák. A mai gyerekek nyilván nem is emlékeznek ezekre. Persze vidéken, olyan helyen ahol nem mindenkinek van okostelefonja mobiladattal, vagy internet-előfizetése, ma is léteznek és fontosak ezek a táblák.