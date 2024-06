A figyelők főhőse, Mina egy munkahelyi megbízást intézve szel át, illetve szelne át egy jobbára feltérképezetlen írországi erdőrengeteget, ám pechjére épp a fák sűrűjének a kellős közepén robban le az autója. Térerő természetesen nincs, a madarak egyre vészjóslóbban viselkednek, az éjszaka sötétje pedig feltartóztathatatlanul közeleg. Mina ráeszmél, hogy nagy bajba került, ám ezután nem várt segítséget kap három idegen embertől. Madeline, Ciara és Daniel rögtön befogadják az eltévedt Minát, és innentől kezdve a sztori mind különösebb fordulatokat vesz.

A figyelők legnagyobb erénye, hogy végig fenntartja az érdeklődésünket (khm… vagy a figyelmünket, bocsánat). A sztori építkezésére a nagyon precíz és fokozatos információadagolás jellemző. Egyszerűen kíváncsiak vagyunk, mi az erdő valódi titka, illetve kik is azok a bizonyos figyelők, akiktől hőseink olyannyira rettegnek. Több film vagy sorozat is eszembe jutott A figyelők nézése közben. Az Idő és A falu M. Night Shyamalantól, a tavalyelőtti A menü című film, a Hang nélkül, de mindenekelőtt a Maxon és a Netflixen egyaránt elérhető horrorszéria, a Kiút. A jelentős reminiszcencia ellenére A figyelők meglehetősen egyedi alkotás, ahol jól megfér egymás mellett az önismereti dráma, a nyers szörnyhorror, valamint az ír folklór fantasztikuma. Mindezen túlmenően akkor sem járunk messze az igazságtól, ha a filmben netalán társadalomkritikai élt is felfedezünk (csak épp nem olyan cinikus módon, mint mondjuk A menüben).