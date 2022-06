Kérdésünkre beszélt arról is, hogy a hétfői esemény egy ízelítője is volt a nyári táboraiknak. Két napközis tábort is rendeznek majd a házban, mindkettő egy-egy teljes hetet ölel majd fel. A legtöbb program a Dugonics téri épületben lesz, valamint ellátogatnak majd például a vadasparkba és Domaszékre is.

Hozzátette, azt szeretnék, ha a Katolikus Házban otthon éreznék magukat az egyházközség gyermekei, ezért igyekeznek minél több programot szerezni számukra. Kiderült, a táborokba már nem lehet jelentkezni, ugyanis pillanatok alatt beteltek a helyek.