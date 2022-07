Idén is feltűnik a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület a Nándorfehérvári Emléknapok középkori forgatagában: a szentesi társaság tánccal, tűzfegyer- és bajvívás bemutatókkal röpíti majd vissza a nézőket a 15. századba.

Szeged egy külön kincs számunkra, szívesen járunk oda. A Nándorfehérvári napokra igyekszünk mindig egy plusz újdonságot vinni, minden évben valami újjal készülünk. Most azt szeretnénk bemutatni, hogy milyen érzelemvilággal tölthették az életüket a katonák a nándorfehérvári csata után – árulta el Lázár Mihály, a Hunyadiak Örökében Történelmi Hagyományőrző Egyesület vezetője.

Az egyesületük komoly múltra tekint vissza: még 2008-ban alapították azzal a céllal, hogy megőrizzék a XV. századi Magyarország kulturális örökségét, valamint korhű és szórakoztató módon ismertessék meg a közönséggel ezt a korszakot.

Mindezt persze a leghitelesebben próbálják meg előadni.

Akkor vagyunk hagyományőrzők, ha hitelesen adjuk vissza azt a miliőt, azt a kultúrát. Korhű ábrázolások alapján dolgozunk, így választjuk ki az öltözékünket és építjük fel a karaktereinket. Ezért egy csoport sosincs kész, folyamatosan fejlődnünk kell – tette hozzá a csoport vezetője.

A szentesi hagyományőrzők programjaik során a magyar történelem egyik legnemesebb korát, a Hunyadi János kormányzósága és fia, Mátyás uralkodása közötti időszakot elevenítik fel.

– Az akkori világ teljesen más volt: amennyire nyitott volt, annyira zárt is. Ezt mai szemmel nehéz megérteni. Mi ezt a korszakot szeretnénk jobban megismertetni, ehhez viszont nekünk is folyamatosan képezni kell magunkat. Azoknak, akik minket megnéznek, tudást és élményt akarunk adni: az már nagyon kevés, ha odamész egy rendezvényre és csattogtatod a kardodat – véli Lázár Mihály.

Ugyan kardcsattogtatásban sem lesz hiány, de emellett mással is készülnek a szentesi hagyományőrzők: saját készítésű eszközeiket is megismerhetik, kézbe vehetik a nézők, emellett középkori táncházzal, tűzfegyverekkel és bajvívás bemutatóval is előrukkolnak a hétvégi Nándorfehérvári Napokon.