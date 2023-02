Irodalmi pályázatot hirdetett az Algyői Könyvtár az algyői önkormányzat támogatásával. A kiírás célja jeleket hagyni magunk után az utókornak a magyar irodalomban.

Ahogy a pályázat weboldalán olvasható, hogy jelentkezni versekkel és novellákkal lehet. Fontos kikötés, hogy az elbírálásig a benyújtott pályamű más pályázatra nem adható be, és kizárólag magyar nyelvű pályázatokat fogadnak. Hazai és határon túl élő alkotók munkáit egyaránt várják. Alsó életkori határt is megjelöltek, a betöltött 16-ik életévben. Korábban már megjelent műveket is be lehet nyújtani, de kapcsolódnia kell a témához, ami a „Levegőt” – József Attila verséből kölcsönözve.

– A hatodszor kiírt pályázatunk célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a magyar irodalomra és a magyar nyelven írt alkotásokra, miközben egy-egy benyújtott pályamű alkotója jelet hagy maga után az utókornak. Célunk az irodalmi nyelv ápolása és ösztönzés új irodalmi művek alkotására – olvasható az Algyői Könyvtár kiírásában.

A pályázatra érkezett, és a zsűri által legjobbnak ítélt pályaművekből antológia készül. Ebből minden résztvevőt megillet egy példány, abban az esetben is, ha pályázata nem kapott helyet benne.

A pályázat beküldési határideje július 15-e éjfél. A kiírásról a weblapon és a pályázat Facebook-oldalán lehet tájékozódni.