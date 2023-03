Otthonra lelt a Bartók

– Az épület vadonatúj, természetesen ki kellett tapasztalnunk, mi mire alkalmas. Még jelenleg is folynak hangszigetelési munkálatok, de lassanként belakjuk a termeket, korszerű feltételeket teremtünk a hangszeres oktatásnak – mondta Rónai Dániel arról, hogy a Bartók-épületből átkerültek az Almási utcaiba. – A mai nappal is azt szerettük volna üzenni, hogy nem csak túléltük a váltást, de fejlődünk is – mondta.