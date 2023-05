Jövőkutató, csillagász és író-filmrendező is vendégeskedik majd Szentes egy hónapig tartó kulturális ünnepén. A fellépők mindegyike, ha tágabban is, de kapcsolódik a zenéhez, emelte ki Arató Mátyás, a Szentesi Hangversenyközpont koncertszervezője. A Szentes KultFeszt a Tokácsli Galériában várja az érdeklődőket május 6. és június 4. között.

Mint a szervezők elmondták, a programsorozat a magyar rockfotózás egyik kiemelkedő alakja, Vértes György A rockzene 50 árnyalata című kiállításával indult. A tárlat a hazai rockzenei élet meghatározó pillanatai mellett olyan világsztárok előadásába is betekintést nyújt, mint B.B. King, David Bowie, Carlos Santana vagy épp a gitárvirtuóz Steve Vai. A kiállítással egy időben a Tokácsli Galéria kistermében Magyarország egyik legismertebb független rockzenei kiadója, a Trottel Records elmúlt három évtizedéről nyílik kiállítás.

A közel egy hónapos fesztivál több kísérőprogramot is tartogat: Szentesre látogat Bereményi Géza író, filmrendező, aki Cserna-Szabó András íróval beszélget majd. Mellette Vörös András, a Cser Kiadó vezetője is a Hangversenyközpont vendége lesz. A jövőt Rab Árpád jövőkutatóval lehet majd vizsgálni, Grandpierre Atilla pedig a csillagok közé kalauzolja a közönséget.

Zenében is erős lesz a fesztivál, a Diabolus in musica mellett a szentesi formáció, a Plasma Press is fellép majd.

Kertész Ákos, a Hangversenyközpont vezetője hozzátette, a KultFeszt mellett is készülnek programokkal: június 21-én a Szirtes Edina Mókus által az Omega fennállásának 60. évfordulójára komponált Omega szigetek dalciklust hozzák el Szentesre.