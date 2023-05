A nap tehát elsősorban a kicsikről szólt, de a nagyobb testvérek sem unatkoztak. Az ugrálóvár egész nap tele volt, de a mozgásigényt nem csak így lehetett kielégíteni. Összeállítottak egy 8 pályás ügyességi versenyt is, amelyet akik a leggyorsabban teljesítették, érmet kaptak.

– Igyekeztünk megmutatni, hogy a legegyszerűbb eszközökből is lehet izgalmas játékokat kreálni – mondta el Rappainé Nagy Klaudia szervező. Az egyik állomáson például az volt a feladat, hogy anyacsavarokat kellett egymásra pakolni. Talán hihetetlennek tűnik, de fél tucatnyinál többet még a felnőttek sem tudtak felstócolni. Így ebben a versenyszámban különösen nagy dicsőség – és egy különdíj – jutott a győztesnek, aki 10 anyát rakott egymás tetejére.

A szervezők az aszfaltrajz versenyt is különlegesen oldották meg: hogy a nagy esőzések után ne a vizes betonon térdeljenek a kicsik, hatalmas ív papírt terítettek ki a sportcsarnok padlójára, arra lehetett alkotni. De lehetett hagyományos módon, asztalnál is rajzolni, kézműveskedni, illetve a lányok csillámtetkót is varrathattak magukra. A programzárásra úgy láttuk, minden gyerek kellően elfáradt, így az aznapi délutáni alvásért remélhetőleg a legtöbb családban nem kellett könyörögni – a felnőttek számára valószínűleg ez volt a legnagyobb ajándék.