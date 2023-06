A tejes dobozból kidekorált házikó, a bébiételes üvegből mécsestartó, a nádból pedig kosár készül majd június 26. és 30. között az öko kézműves táborban Algyőn. A tájházban zajlik majd az ökotudatos foglalkozás, melynek része lesz a pólószövés, a festés és a gyöngykészítés is.

Izbékiné Cseuz Gabriella, a tábort szervező Gyevikult Nkft. múzeumi-közművelődési szakembere lapunknak elmondta, az idei tábor különlegessége, hogy olyan füzetecskét, tömböt készítenek majd a fiatalokkal, amelynek merített papír lesz a borítója. Elárulta, ehhez a papírdarálékot az önkormányzattól kapják majd, azt hasznosítják újra, míg a feladathoz a kereteket egy helyi asztalos készítette el.

Közölte, nemcsak újrafelhasználható anyagokkal dolgoznak majd, hanem természetes anyagokból is előállítanak dolgokat, ilyen lesz a nád, amiből azoknak a nyusziknak készítenek kosárkát, amelyeket zoknikból állítanak elő.

Jelezte, emellett ezen a nyáron is megszervezik a hagyományőrző kézműves táborukat, ahol hagyományos kézműves technikákkal ismerkedhetnek meg a gyermekek, így például a kosárfonással, a nemezeléssel és a szövéssel. De batikolni, gyöngyöt fűzni és makramézni is megtanulnak a táborozók, akik számára újdonsággal is készülnek, ez pedig a szendvicskészítő verseny lesz.

Izbékiné Cseuz Gabriella kérdésünkre elmondta, 7 és 14 év közötti gyermekeket várnak mindkét táborba, de nemcsak algyői fiatalok jelentkezhetnek, hanem bármelyik településről fogadnak táborozókat. Így van már szegedi, vásárhelyi és domaszéki jelentkezőjük is. Bővebb információ a tajhaz.al[email protected] címen vagy a 30/415-0435-ös telefonszámon kérhető.