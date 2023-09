Varga Norbert, a Szegedi Egyetemi Színház művészeti vezetője arról mesél a legfrissebb Délmagyar Podcastban, hogy milyen volt a szegedi egyetemi színjátszás története. Emellett lesz szó a SzESz elmúlt 20 évéről, hiszen a társulat idén jubilál. Azt is megemlíti, hogy érdemes a fiatal tehetségeknek is átadni a színpadot, miközben a "bevált" régiek is maradnak a világot jelentő deszkákon. Illetve lesz szó egy kiállításról és a Naked SzESz nevű zenekarról is.