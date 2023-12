Ezen a héten is sok jó program várja a szegedieket és a környékbelieket, Timár Kriszta és Arany T. János kollégáink ezekből szemezgetnek a legújabb podcast adásban. Megvitatják, miért jó a planetárium, amit most az Agórában rendeznek be, hogy érdemes-e mézeskalácssütő programra menni és azt is, mitől jött újra divatba a Lego. Természetesen szó esik az adventi programokról, melyet ezen a héten ronda pulcsis villámcsődület is színesít, továbbá egy nemzetközi szintű eseményről is, hiszen Karikó Katalin és Krausz Ferenc most veszik át a Nobel-díjukat. A hétre jut még könyvklub, gitárest, illetve több koncert és előadás is, szóval ismét van miből válogatni. Hallgassák meg újságíróink ajánlóját.