Janovics Grétát azt hisszük, nem kell bemutatni a vásárhelyieknek, most zenekarral kibővülve egy ismert slágert csomagoltak új köntösbe karácsony alkalmából – számolt be róla a Promenad24.

Janovics Gréta a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar Előadó-művészet klasszikus énekművész hallgatója és már nem egy nagyszerű dallal örvendeztette meg a vásárhelyieket és rajongóit. Most, zenekarral kibővülve a világ talán legismertebb karácsonyi dalát, a Wham – Last Christmas című slágerét dolgozták át, pörgősebb és jazzesebb formába, és hát remek lett, mutatjuk is a végeredményt.