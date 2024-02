A következő napok programjai természetesen nem szólhatnak másról, mint a szerelemről. Valentin-nap közeledtével számos romantikus, vagy éppen praktikus párkapcsolati eseményen vehetünk részt vármegyénkben - értelemszerűen sok szó esik ezekről mostani programajánló podcast-ünkben. Az édesszájúaknak lesz csokifesztivál, a mulatni vágyóknak operettgála, a tanulni szeretőknek párkapcsolati előadás, az olvasás kedvelőinek tematikus könyvklub, az abszolút romantika híveinek pedig lakatkapu avatás. De persze van más is, mint rózsaszín élmények: a hétvégén lesz böllérshow, használtcikk börze, lemezbörze és nem fogytunk még ki az égetésre váró kiszebábokból sem. Szóval van miből válogatni most is - hallgassák, melyik programról mi a véleménye Timár Kriszta és Arany T. János kollégáinknak.