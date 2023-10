A Kecskemét II. elleni győzelmet követően egy újabb alsóházi csapat, a Füzesgyarmat várt a Hódmezővásárhelyi FC-re az NB III. Dél-keleti csoport 10. fordulójában.

Az orkánerejű szélben lejátszott meccs első félidejében ugyan széllel szemben játszott a Vásárhely, de ennek ellenére is több nagy helyzetet alakítottak ki a vendégek a főképp a védekezésre koncentráló Füzesgyarmat ellenében. Vladul Stefan ziccerénél Fildan kapus, majd később Guth és Gréczi próbálkozásánál pedig a hazai blokkok mentettek nagyot. Vladul fejjel is veszélyes volt, de két próbálkozása is ha kevéssel is, de elkerülte a kaput. Hiába szólt a meccs javarészt a kék-sárgákról, nulla-nulláról jöhetett a második félidő.

A szünet után kissé visszaesett a Vásárhely játéka, a Füzesgyarmat bátrabb lett, de Deczkit komoly próbatétel elé nem állították a hazaiak. Aztán a meccs végére felpörögtek a dolgok: előbb a 84. percben büntetőhöz jutott a Békés vármegyei csapat, de Bartók tizenegyesét kivédte a HFC kapusa, majd a ráadás pillanataiban ott volt a meccslabda a csereként beállt Dobronoky fejében, viszont beadást követő tiszta fejese a füzesgyarmati kapus kezeiben landolt.

Ebben a szezonban másodjára játszott nulla-nullát a HFC, amely vasárnap a Martfű elleni hazai bajnokival folytatja.

Antal Krisztián: – Az ellenfél jól szervezett védelmén nehezen találtunk fogást. A gólokhoz kellenek az egyéni jó megoldások és a bátrabb támadójáték, sajnos itt hagytunk két pontot.

Füzesgyarmat–Hódmezővásárhelyi FC 0–0

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 10. forduló.

Füzesgyarmat, 100 néző. Vezette: Szilágyi Sándor (Szilágyi N., dr. Gavalla-Kulcsár).

Füzesgyarmat: Fildan – Soós, Csáki, Bódis, Pinte, Mező, Bartók (Kiss P., 86.), Virág, Kis Sz., Szabó B., Sándor.

Edző: Szabados Tamás.

HFC: Deczki – Arany (Rabecz, 64.), Ondrejó (Hegedűs, a szünetben), Hunya (Juhász, 90.), Zámbori, Dóra, Sipos (Borbás, 64.), Zana, Gréczi, Guth, Vladul. Edző: Antal Krisztián.

Kiállítva: Pinte (85.).