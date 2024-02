A Csongrád-Csanád vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi idényében a 11. helyen végzett az újonc Röszke SK.

– Úgy érzem, a vezetőség mindent megtett annak érdekében, hogy feljutva minél jobb eredményt érjünk el ebben a félszezonban. A látottak alapján a helyezésünk akár reális is lehetne, de szerintem ennél sokkal több van és maradt a csapatban. Ezt legelőször a játékosoknak kell rendbe tenni a fejükben és elhinni, hogy ez így van. Bár a csapat játékosokból áll, de nem az egyének egyéni érdeke a fontos, hanem a csapaté. Kiderült, hogy még keményebben, még jobban oda kell tenni magukat nemcsak a mérkőzéseken, hanem az edzéseken is. Nem gond a 11. hely, hiszen innen lehet felfelé lépdelni, és én nagyon bízom a jó felkészülésben, a csapatban, mindenkiben. Öt pontra van a 6. hely, a mi együttesünkben talán ez is benne lehet, de ehhez nagyon jó tavasz kell. A hazai mérkőzéseket hozni illene, vagy legalábbis nem kellene kikapni, ha úgy adja az élet, idegenben pedig csipegetni kellene a pontokat, hogy jó szájízzzel zárhassuk majd a 2023–24-es szezont – mondta Papdi Csaba vezetőedző a csapat szereplése kapcsán.

A Röszke SK együttesének meg kellett szoknia a feljebb lépés adta körülményeket.

– Talán kijelenthetem, hogy fejlődött a csapat, de tisztán látszik, hogy ehhez az osztályhoz még érnie kell a keretnek. Nemcsak az öltözőben, nemcsak szájjal kell játszani ezt a játékot, hanem legfőképpen lábbal, fejjel. A lábunkban benne van a fejlődés lehetősége, ám azt tudatosítani kell, hogy a meccsek többsége fizikálisan már egészen más, keményebb, mint eggyel lejjebb volt. Akarás nélkül nem lehet kifutni a pályára, ez az alap – vélte Papdi Csaba.

Hiába a téli időszak és hideg, muszáj edzeni, így a Röszke SE már időben munkába lendült.

– Január 15-én kezdtük el a felkészülést, az első három hétben három edzés volt hetente, majd ezután álltunk vissza a heti két tréningre. Lejátszottuk az első felkészülési meccsünket, a Gyálarét ellen 2–0-ra nyertünk, de nem az eredmény volt a lényeg. Nagy játékosmozgás nem valószínű, a keret egyben tartása, illetve a sérülések elkerülése a legfontosabb. Ami biztos, Koncz Miklós Dócra, Koncz Róbert Csengelére, Farkas Szilveszter az UTC-hez igazolt. A szurkolókra feltétlen számítunk a továbbiakban is, hiszen kell a pozitív támogatásuk – nyilatkozta Papdi Csaba vezetőedző.