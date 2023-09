Különös visszaesőként elkövetett emberölési kísérlet miatt emelt vádat a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki még tavaly akarta megölni a saját nővérét. Információink szerint arról a Muki nevű makói férfiről van szó, aki 2006. július 20-án kirabolta, megerőszakolta, majd felgyújtotta Makó külterületén Pénzes Henriettát. A fiatal nő életéért a bűncselekmény után három hétig küzdöttek az orvosok, ám a lány végül belehalt sérüléseibe.

Az ügyészség szerdai vádirata szerint a börtönviselt férfi szabadulása után Makóra, a lánytestvéréhez költözött. Hamarosan uralkodni kezdett a nő felett, elvárta, hogy mindenben kiszolgálja őt. Emiatt többször veszekedtek, és a férfi többször is halálosan megfenyegette nővérét, alkalmanként késsel is fenyegetőzött. A nő annyira rettegett, hogy egy időre el is költözött otthonról.

Tavaly március 28-án, éjjel újra összevesztek. Ekkor Muki két kézzel torkon ragadta testvérét, szorítani kezdte a nyakát, és azt mondta neki, hogy megöli. Mukit utána letartóztatták, és a börtönben a zárkatársának is arról beszélt, hogy nem bánja a gyilkossági kísérletet. A Szegedi Törvényszéken kell felelnie majd azért, amit tett.

Emlékezetes: első fokon a Csongrád Megyei Főügyészség, másodfokon a Fellebbviteli Főügyészség is a bűncselekmény elkövetésekor még csak 15 éves, makói K. Andrást vádolta meg a különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel. A fiatal gyilkost 2007 novemberében ítélték el jogerősen a Szegedi Ítélőtáblán. A táblabíróság szerint a fiatalnak erőszakos közösülés és kifosztás miatt is felelnie kellett, mert az erőszak után elvette a lány gyűrűit és a telefonját. Az ítélőtábla a lehető legsúlyosabb büntetést szabta ki. 15 évet kapott, ami egy évvel több, mint az első fokon eljáró, akkor még Csongrád Megyei Bíróság ítélete.