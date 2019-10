Negyedszer indul NNG-kurzus a Szegedi Tudományegyetemen

2015-ben a navigációs cég térképrészlege vette fel a kapcsolatot a Szegedi Tudományegyetemmel, és közvetlenül a tanárokkal indult az együttműködés. Azóta minden évben kiállítóként jelennek meg az SZTE állásbörzéjén, tavaly az Alma Mater díjat is nekik ítélték.

A Szegedi Tudományegyetem és az NNG globális autóipari szoftverbeszállító idén ősszel is elindította közös képzését „Újratervezés – autós navigáció a gyakorlatban” címmel. A csongrádi megyeszékhelyen fejlesztési irodát működtető cég és az SZTE szorosabb együttműködése 2015-ben kezdődött, akkor szervezték meg az első kurzust, s azóta, egy év kivételével mindig jelentkeztek vele.

– A képzést a TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék hirdeti meg, jellemzően 10-15 hallgató vesz részt rajta – mondja a sorban negyedik kurzus egyik oktatója, az NNG-s Török Viktor. Megtudtuk, többségében geográfus, illetve programozó mesterszakosok a jelentkezők, de mostanában alapszakos földrajzos is van a hallgatók között.

Geoinformatikusok

– A geoinformatikus egy nyitottabb szak, a navigációhoz jól kapcsolódik. Egykor a cégünk térképrészlege vette fel a kapcsolatot a Szegedi Tudományegyetemmel, és közvetlenül a tanárokkal indult az együttműködés – eleveníti fel a kezdeteket a szakember. Egyfajta speciálkollégiumot látogat a hallgató, ahol első kézből szerezhet naprakész gyakorlati tudást.

A féléves kurzus minden óráját NNG-sek tartják. – Vállalkozó szellemű, tapasztalt kollégák az előadók, tömbösítettük az oktatást, nem akartuk se szétszaggatni az anyagot, se elhúzni az időt, hiszen ez az oktatónak és a hallgatónak sem lenne jó. Most péntekenként 9–13 óra között foglalkozunk a diákokkal – mondta Török Viktor. A gyakorlatban és ebben a félévben ez hét alkalmat jelent.

Élesben dolgozhatnak

Az utolsó foglalkozás egy „üzemlátogatás” lesz a szegedi irodában. Megkérdeztük, miért nem ott tartják az összes órát? Mint megtudtuk, ez átgondolt döntés, egyben azt is jelzi, a kurzus egyetemi szervezés. A hosszútávú együttműködés része az is, hogy a társaság számos SZTE rendezvényt támogat, egyebek között az alumni mentorprogramot is.

A hallgatókkal sem ér véget a kapcsolat a kurzus végén, a legjobban teljesítők egy hónapos gyakorlati lehetőséget kapnak a budapesti irodában, ahol már élesben dolgozhatnak, valós programokon. Ez egy fontos lépcsőfok, hiszen a gyakornokból lehet később akár munkatárs is. – Az innen kikerülő hallgatók, akár informatikusok, akár geográfusok, megállják a helyüket nálunk – dicséri az intézményt az előadó.

Alma Mater-díj

Az elismerés kölcsönös, 2018 tavaszán például az NNG kapta a Szegedi Tudományegyetem Alma Mater-díját. Ezt az öregdiákok adják annak a cégnek, ahol a legtöbb volt SZTE-s hallgató dolgozik. A szoftverfejlesztő szegedi irodájában tízből kilencen végeztek a városban. 2015 óta minden évben kiállítóként jelennek meg az egyetemi állásbörzén, és a gyakornokok foglalkoztatása mellett részt vesznek szakmai napokon, kerekasztal-beszélgetéseken is.

Arra is rákérdeztünk, hogyan lehet egy ilyen gyorsan változó szakmát, iparágat oktatni? – Erre azok is adnak majd választ, akik az egyetemről kikerülnek – felelte röviden és frappánsan Török Viktor.

Mára több mint hetvenen dolgoznak az NNG-nél Szegeden, a Klauzál téren. Miután kinőtték az irodát, újat kerestek, ahol a végcélként kitűzött 200 körüli létszám is kényelmesen elfér.