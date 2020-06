Fűnyíró is a szemétben landolt Bordányban

Kihelyezett elektronikai- és lomhulladékgyűjtést rendeztek tegnap Bordányban, ahol szinte folyamatosan állt a sor a Kistemplomtanya téren.

Azok a bordányiak, akik érvényes közszolgáltatói szerződéssel rendelkeznek, és nincs tartozásuk, ingyenesen helyezhették el a feleslegessé vált, elromlott elektronikai eszközeiket és a lomhulladékot.

Még Tanács Gábor polgármester is eljött, aki előbb észrevétlenül az üres üvegektől próbált megszabadulni, ami a csörömpölés miatt nem igazán sikerült, majd egy használhatatlanná vált lapostévét, hosszabbítót, egyéb kábeleket és egy fűnyírót is a hulladék közé tett. Többen viccelődtek is vele, mire lecsapta a magas labdát, és azt mondta, igen, valójában semmi baja sincs a fűnyírónak, csak koszos egy kicsit, ezért in­kább kidobja, és vesz egy újat.