Idén George Soros elsősorban a különböző energetikai cégekben szerzett részvényein keresztül jut tetemes vagyonhoz. Még a Bloomberg számolt be róla a nyáron, hogy Soros tőzsdei nyeresége idén meghaladta az egymilliárd dollárt, ugyanis májusban 7,5 milliárd dollárról 8,5 milliárd dollárra nőtt a nettó tőzsdei vagyonának mértéke. A különböző energiavállalatokban szerzett részvényei kifejezetten nagy éves profitot hoztak Sorosnak.

Sorosnak összesen 12 energiavállalatban van részvénye. Ebből nyolc cégnek jelentős nyeresége származott az idei év elejétől számítva. Júniusig további három energiacégben is volt részvénye Sorosnak, amiket habár azóta eladott, a belőlük származó éves bevételei jelentősen megemelkedtek.

Soros arányaiban legnagyobb éves nyeresége – ami több mint 50 százalék – az Energy Transfer LP nevű amerikai gáztermelő cégtől származott, amely cseppfolyós földgáz, azaz LNG-szállítással is foglalkozik. De a többek között az LNG-kitermeléssel foglalkozó Total Energies energiavállalat részvényeiből is jelentős összeg folyt be Sorosnak. Emellett a spekulánsnak az amerikai LNG- tárolással foglalkozó Williams vállalatban is volt érdekeltsége, innen is rengeteg pénzt vett ki.

A teljes cikk ITT olvasható.