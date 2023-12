Kötelezőnek tűnt

Az olimpiai selejtezőtornán való részvételhez szükséges negyeddöntőbe jutás szempontjából elengedhetetlen volt a papírforma érvényesítése a második világbajnokságán szereplő afrikai rivális ellen, amellyel eddig egyetlen alkalommal találkozott a magyar válogatott, négy éve Jacusiróban a vb csoportkörében is 30-20-as magyar siker született. Intő jel volt ugyanakkor, hogy Szenegál a mostani tornán döntetlent játszott a horvátokkal és 50 percen át megszorította a svédeket.

Magabiztos magyar siker

Soukeina Sagna, a vb góllövőlistáját a csoportkör után 22 találattal vezető szenegáli irányító kisebb sérüléssel küzdött, az afrikai alakulat 8-9 játékossal játszotta le eddigi találkozóit. A magyarok 18 fős keretéből ezúttal a kapus Bukovszky Anna, illetve a jobbszélső Töpfner Alexandra maradt ki.

Szöllősi-Schatzl Nadine nyitotta meg a gólok sorát a mérkőzés első támadásából, a magyar válogatott pedig stabil, jó védekezésére alapozva a tizedik perc elejére négygólos előnyt (5-1) alakított ki úgy is, hogy támadásban akadtak pontatlan megoldásai.

A szenegáli alakulatból a 21. percig csak a bekötött jobb térdű Sagna tudott eredményes lenni, a rivális többi lövőjét remekül hatástalanította a magyar fal, miközben elöl sok mozgással zilálta szét a szenegáli védelmet a nemzeti csapat. A szünetig a szélsők közül Győri-Lukács Viktória négyszer, Szöllősi-Schatzl Nadine háromszor volt eredményes. A válogatott hatgólos előnnyel vonulhatott pihenőre úgy, hogy vezetett már 12-4-re is. Sagna ötször vette be az első játékrészben Böde-Bíró Blanka kapuját.

Stabil védekezés, szép támadások

A fordulást követően is hasonló játékot láthatott a közönség a 12 ezer fő befogadására alkalmas Scandinavium foghíjasan telt lelátóin, a magyar csapat hatékony védekezésére alapozva növelte tovább előnyét, miközben elöl időnként kifejezetten szemrevaló támadásokat vezetett.

A 41. percben alakult ki a tízgólos különbség (22-12). Golovin Vlagyimir a félidő derekán frissített együttesén, amelynek támadásban statikusabbá vált a játéka, ennek nyomán közel hat percig nem tudott betalálni a magyar válogatott, és hét gólra „feljött” Szenegál.

Az 53. percben érkezett a kapuba Szemerey Zsófia, aki rögtön ütközött az egyik szenegálival, le kellett támogatni a pályáról. A hajrában a visszaálló Böde-Bíró több ziccert is hárított és gólt is szerzett, Klujber Katrin pedig büntetőből és akcióból is szállította a gólokat, így tíz találattal kerekedett felül a magyar válogatott.

A mérkőzés legeredményesebbjeként a valamennyi hétméteresét értékesítő Klujber kilencszer talált be, a túloldalon Sagna nyolcszor lőtt gólt.

A hatosból az első két együttes kerül majd a negyeddöntőbe. Ez egyúttal jó eséllyel az olimpiai kvalifikációs tornán való részvételt is jelent, mivel a világbajnok (francia aranyérem esetén a második helyezett) kijut a jövő nyári párizsi olimpiára, a következő hat csapat pedig - amelynek még nincs kvótája, vagy selejtezős helye - részt vehet az áprilisi selejtezőtornák egyikén.

A magyar csapatra szombaton este lényegesen nehezebb feladat vár, mivel a társházigazda svéd válogatott ellen lép pályára, az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetíti a találkozót.

Középdöntő, 1. forduló, I. csoport

Magyarország-Szenegál 30-20 (14-8)

Göteborg, Scandinavium, v.: Ku, Li (dél-koreaiak)

Lövések/gólok: 48/30, illetve 39/20

Gólok hétméteresből: 7/7, illetve 1/1

Kiállítások: 8, illetve 6 perc

Magyarország: Böde-Bíró 1 - Győri-Lukács 5, Klujber 9, Vámos 4, Bordás 1, Kuczora 2, Szöllősi-Schatzl 5, cserék: Papp, Füzi-Tóvizi, Debreczeni-Klivinyi 1, Albek, Pásztor, Simon, Márton 2