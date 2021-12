Az óbudai önkormányzat december 16-án tartott közmeghallgatást, ahol a helyi lakosság javaslatokat, észrevételeket tehetett, a kerület vezetői pedig válaszokat ígértek az elmúlt hetekben felmerült kérdésekre is. Így a Mocsárosdűlőre építeni kívánt lakópark, és a csúcshegyi víz és csatornázás nélküli városrész ügye is terítékre került. Érdemi válaszok azonban csak elenyésző részben születtek - számol be róla a Metropol.

Kiakadtak az óbudaiak a Mocsárosdűlő kiárulásán

Rengeteg óbudai háborodott fel a december eleji leleplező Anonymus-videón, amiben Barts Balázs, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója a Mocsárosdűlő beépítéséről beszél. Barts a felvételen azt mondja, hogy a városligetnyi területen akár lakópark is épülhet. A beszélgetés maga pedig arra utal, hogy a felek közben látványterveket és térképet nézegetnek. A vezérigazgató közben készségesen mutatja az irodák, a lakóházak és a vasútállomás leendő helyét, majd hozzáteszi: Kiss László, Óbuda DK-s polgármestere már rá is bólintott az elképzelésre, és „a terület árazása folyamatban van”.

A polgármester szerint még kérés sem érkezett a beépítésre

„Ilyen kérés hozzánk nem érkezett, ilyen engedélyt mi senkinek nem adtunk, ez a mi engedélyünk alapján nem fog megtörténni” – válaszolta Kiss László a helyiek kérdésére. „2020-ban változtatási tilalmat rendeltem el erre a területre, ami egyébként nagyon jól mutatja, hogy mi az álláspontom a terület beépítésével kapcsolatban.”

A jelen levők közül többekben is felvetődött, hogy akkor Barts Balázs miért mondta 2021. május 5-én a fővárosi vagyonkezelő Attila úti épületében, hogy „Kiss Lacival megvan a deal, itt pedig lakások lesznek”.

A beépítési terv, ami nincs

Egy helyi lakos, Soltész Pataki Emese rámutatott egy másik problémára:

– Az interneten kering egy dokumentum, ami részletesen tartalmazza a tervezett beépítéseket. A 2020 júliusi tanulmány részletesen kitér, hogy ez a terület belvíz- és árvízveszélyes, és egy komoly régészeti területről is szó van.

Mint kiderült, az említett, kész látványterveket tartalmazó ingatlanfejlesztési javaslat nagyon is létezik, és be is mutatták, azonban azzal a kommentárral, hogy ezt végül elvetették.

– A vagyonkezelő vezetőjének volt egy mondata, amiről nekem elképzelésem sincs, hogy mire vonatkozik, mert hogy én semmilyen dealt nem kötöttem arra vonatkozólag, hogy bárki lakóingatlan építésére 3 centimétert is eladjon – mondta Kiss László. – Akinek van egy kis józan esze, az lakófunkciók létesítését, ezen a területen, ebben a formában nem támogathatja.

A Mocsárosdűlő úgy tűnik, megnyugtatóan megmarad zöldnek, de egy ellentmondás is megmaradt: létezett-e a Barts Balázs fővárosi vagyonkezelő vezérigazgató és Kiss László polgármester között megállapodás a beépítéssel kapcsolatban?

A csúcshegyi égető problémákra nincs megoldás

A helyi lakók rákérdeztek a Csúcshegy hosszú ideje húzódó kálváriájára is. Évente több lakóház ég le a területen, mivel továbbra sincs csatorna- és vízhálózat, az ott élő ezer család a vizet is kutakból hordja. A Csúcshegyen az elmúlt hetekben négy tűzeset volt. A közelmúltban a Solymárvölgyi úton történt katasztrófa, ahol a tűzoltók hiába keresték a nemlétező tűzcsapokat. A katasztrófában egy 2 éves kisgyermekes fiatal párnak égett porrá az otthona. Kiss László polgármester kikerülve a választ, továbbra is azt szajkózta, hogy nem szeretnék beépíteni a területet.

„Ellátatlan városrész van ebben a kerületben, lakóingatlanokkal, amik sorban égnek le, mert nincsenek tűzcsapok. Már nem lehet elviselni, hogy mit csinálnak velünk” – fakadt ki egy csúcshegyi lakos. A polgármester – kitérve a válaszadás elől – megismételte, hogy biztos, hogy itt senki nem akarja beépíteni a Mocsárosdűlőt.