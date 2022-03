Hollik István úgy fogalmazott, "amikor háború dúl a szomszédunkban, akkor teljesen világos, hogy higgadt, megfontolt döntésekre, összefogásra, azaz nemzeti egységre van szükség annak érdekében, hogy Magyarország ne sodródjon bele ebbe a háborúba".

Kiemelte, sajnálattal vették tudomásul, hogy a "magyar baloldal ebben nem akar részt venni, sőt javaslataik azt mutatják, hogy ők a háború pártján állnak".

Ugyanis amikor a baloldal azt mondja, hogy Ukrajnába fegyvereket és katonákat kell küldeni, az egyet jelent a háború folytatásával

- mondta.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette, a baloldal ráadásul a háború költségét is a magyar emberekkel fizettetné meg, "hiszen mára egyértelművé vált: a baloldal célja az, hogy Brüsszel az energiaszektort is vonja be az oroszok elleni szankciók közé".

Hangsúlyozta, amikor Márki-Zay Péter egy német lapnak azt nyilatkozta, hogy olyan lépéseket is meg kell tenni, amelyek gazdaságilag is károsak és ártanak Magyarországnak, akkor pontosan erre gondolt.

Mi viszont ezt egy rendkívül veszélyes és felelőtlen javaslatnak tartjuk, és nem is fogjuk megengedni, hogy Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter miatt a magyar embereknek a többszörösét kelljen fizetniük a rezsiért - jelentette ki Hollik István.