Bár hatalmas bukást szenvedett el a baloldal az országgyűlési választásokon, a Karácsony Gergely-féle Párbeszédnek így is megérte, hogy közösen indult a hat párt, hiszen önállóan biztosan nem jutottak volna be az Országgyűlésbe. Az egy százalék alatti támogatottságú párt még sosem indult önállóan, mindig másokkal, pártokra, pártszövetségekre akaszkodva sikerült képviselőt küldeniük a Parlamentbe. Szövetségeseiket azonban többször elárulták, sőt már a Párbeszéd alakulása is egy pártszakadás következménye. Bemutatjuk a Karácsony-Szabó Tímea-féle társaságot – írja az Origo.

Lehet más a politika szocialistákkal?

A Párbeszéd Magyarországért 2013 januárjában alakult az LMP pártszakadása után. Az LMP-ből kilépő tagok ugyanis nem értettek egyet azzal, hogy az akkor Schiffer András vezette párt nem lép szövetségre a bukott szocialista miniszterelnök, Bajnai Gordon vezette Együtt-tel.

A szakadárok döntésükkel az LMP-frakciót is bedöntötték,

majd márciusban a frissen alakult Párbeszéd szövetséget kötött az Együtt-tel, mely később a szocialistákkal és a DK-val kiegészülve közösen indult a 2014-es választáson. Ekkor az Együtt-PM-nek mindössze négy, a Párbeszédnek csupán egy parlamenti mandátum jutott, amit Szabó Tímea vehetett át.

Az Együtt-PM egyébként a következő európai parlamenti választásokon is közösen indult, egy képviselőt, Jávor Benedeket bejuttatva az EP-be.

A 2018-as választási kampány kezdetén a szövetség még az MSZP-s Botka László miniszterelnök-jelöltségét támogatta, Karácsony azonban, ahogy egyre többen hagyták cserben Botkát, szintén beállt a sorba, és

végül ő lett az MSZP és a Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje. Az Együtt ekkor – mivel őket is elárulta Karácsony – azonnal szakított a Párbeszéddel.

Az áruló Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjével nem ért el sikert a baloldal a 2018-as választáson, a Fidesz ismét kétharmados többséggel nyert.

Az egyetlen eredmény, amit a Párbeszéd fel tud mutatni, hogy 2019-ben Karácsony lett a budapesti főpolgármester, hiszen ezek után

Karácsony és a Párbeszéd még a baloldali előválasztási színjátékot is elbukta.

A Párbeszéd a mai napig nem tudott meghatározó párttá válni, tagjai mégis számos botrányba keveredettek. Elég csak Karácsony Gergely ügyeire gondolnunk: a nyelvvizsgabotránytól, a diplomabotrányon át, a Városháza-gate-ig, és az előválasztási megfutamodásig. Ugyanakkor a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea múltja sem felhőtlen.

Szabó Tímea, „Kabul rózsája”

Szabó Tímea társelnököt a külföldi érdekek képviselete miatt egyenesen „Kabul rózsájának” becézik.

Szabó Tímea a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakán végzett, majd valahogy hirtelen a Harvard Egyetem jogi karán találta magát, derül ki az önéletrajzából.

Itt két-három hét alatt kutatási vezető lett belőle. A Harvard Egyetemen konfliktusmegelőzési stratégiákat és a sérülékeny csoportok védelmét kutatta. Az az érdekes ebben, hogy fiatalon, 25 évesen mindenféle jogi képzettség nélkül kapta meg ezt a kiemelt pozíciót. Az amerikai egyetemen nem csupán kutatásokat végzett, de tárgyalt ENSZ-vezetőkkel és -delegációkkal is. Azt, hogy kitől kapta ezeket a megbízatásokat, máig homály fedi.

Később Pakisztánban egy afgán menekülttáborban dolgozott, majd Afganisztánba ment, ahol az amerikai bombázások során állítása szerint Boston és Kabul között ingázott. A bombázások befejeztével Szabó Tímea Kabulba költözött, ott pedig az amerikai érdekekért állt ki, illetve segítette az afgán kormány felállítását, majd egy civilszervezethez (NGO) csatlakozott. Tevékenysége befejeztével

2003 őszén Magyarországra költözött, és azonnal bekapcsolódott a Soros György által támogatott Helsinki Bizottság munkájába.

Eközben csatlakozott az LMP-hez, ahova beépült, és felkerült a párt 2009-es európai parlamenti listájára. Itt is gyorsan előrejutott és hamarosan az LMP választmányi tagja, szóvivője és később listavezetője lett. Mindezt úgy, hogy azt állította, hogy nem szeretne politikus lenni. Az LMP-t rövid idő alatt szétverte, hogy létrehozhassa a Gyurcsány Ferenccel közös balliberális együttműködést. Az amerikaiak nagyra értékelték Szabó Tímea segítségét, és hálájuk jeléül azóta is rendszeresen hivatalos hazánkban az amerikai rendezvényekre.

Az országgyűlési választások előtt ráadásul arra is fény derült, hogy

külföldről, kokainbizniszből származó pénzből finanszírozhatják Szabó kampányát.

Anonymus egyik videójában egy hangfelvételt mutatott be, amely szerint a spanyolországi Marbelláról érkezik a pénz a baloldali háttéremberekhez, kanyaronként 300-400 millió forint, amiből a kampányt finanszírozhatják.

Anonymous egyik felvételén Fischer László éppen azt magyarázza beszélgetőpartnerének, hogy a választási kampány, azon belül is a Szabó Tímea III. kerületi közös baloldali jelölt körüli teendők miatt eléggé elfoglalt, de ezt érdemes szó szerint idézni.

Van nálam annyi pénz, hogy ezeket ki tudom, amiket, ugye megy most pont a kampány, és ez emészti fel a pénzeket. Ugye csináljuk a Szabó Timinek a kampányát, és azért ott, tudod, szórólapok vannak, újságok, f.szom, minden. (...) Azért tudod, hogy ebben az időszakban kicsit turbulensebb

– ecsetelte a helyzetet Fischer László. A beszélgetés során több folyamatban lévő üzlet is szóba került, amelyeket azonban nem részleteztek.

A társalgás azon része viszont teljesen világos és érthető, amikor arról esik szó, hogy a baloldal háttérembereihez honnan és miként érkeznek a kampányfinanszírozáshoz is felhasználható források. Fischer ugyanis elmondta, hogy Marbelláról jön a pénz, ám az összegek utaztatása nem egyszerű. Az is kiderült, hogy kanyaronként 300-400 millió forintot tudnak behozni az országba.

A beszélgetés legizgalmasabb része azonban az, amikor a pénz eredete kerül szóba. – Remélem, nem ilyen drog, vagy akármi cucc – teszi fel az azonosítatlan férfi a kérdést. Fischer erre mindössze annyit válaszolt, hogy „ne reménykedjél”, majd hozzátette,

„nem fegyver az biztos, (...) szerintem kokain”. – Tömbben hozzák be, kilószámra hajóval

– hangoztatta.

Borítóképünkön Karácsony Gergely és Szabó Tímea. Fotó: MTI/Máthé Zoltán