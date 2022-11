A miniszterelnök az eseményen kifejtette: ma több barátunk és több szövetségesünk van a nemzetközi térben, mint korábban volt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén pénteken Budapesten.

A kormányfő kiemelte: Magyarországon nemzeti keresztény kormány van, és van jelentősége annak, hogy a potenciális partnerországokban milyen típusú kormányzatok működnek, mivel ez meghatározza az együttműködés lehetőségét.

Mindig könnyebb a magyar kormány, Magyarország és a határon túli magyarok dolga, ha a „hozzánk hasonló nemzeti keresztény alapokban álló kormányok többségben vannak, vagy egyáltalán rajtunk kívül még léteznek Európában”, és az elmúlt időszak politikai fejleményei segítettek ebben – magyarázta.

Hangsúlyozta: az a stratégiai gondolkodás, terv, hogy Közép-Európa megfelelő megszervezésével képesek lehetnek arra, hogy a közép-európai népek komoly európai tényezőt jelentsenek, és ne a náluk nagyobb államokhoz fűződő viszonyuk jelölje ki a befolyásukat, ma messzebbre került a valóságtól.

A miniszterelnök emlékeztetett: 2019-ben találkoztak személyesen utoljára, és mind erősebbek, mint amikor legutóbb látták egymást. 2019 legfontosabb kérdése az volt, hogy szabad-e lelépni az etnikailag egységes magyar képviselet alapjáról az etnikailag vegyes magyar képviselet irányába – idézte fel.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) plenáris ülésén a Várkert Bazárban 2022. november 18-án

Fotós: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Kitért rá: 2019-ben azt is mondta, hogy az európai gazdaság fejlődését figyelve Közép-Európa lesz Európa gazdasági motorja, és az eltelt évek ezt igazolják. Arról is beszéltek akkor, hogy az európai biztonság kulcsa a jövőben a Balkán lesz, és ugyan ezt látszólag felülírja a háború, de komoly hatalmi rivalizálás van a Balkánon – mondta.

Kiemelte: Magyarország érdeke, hogy az ottani országok – különösen Szerbia – mielőbb váljanak az EU részévé, hogy biztonságos zónát hozhassanak ott létre.

Orbán Viktor a visegrádi négyekről (V4) közölte: 2019-ben is hangsúlyozták a V4 fontosságát, és ugyan ma is fontos, de a dinamikája megváltozott. „A csehek és a szlovákok részéről föl is merültek bizonytalanságok, illetve megjelentek olyan vélemények, amelyek a V4 fontosságát hátrább sorolták a saját külpolitikájukban” – fogalmazott.

Úgy látja, „a lengyelekkel sem egyszerű az együttműködés”, mert ugyan a V4 alapvető céljaiban továbbra is fennáll az egyetértés, de az orosz–ukrán háború ezt a kapcsolatot átalakította, bonyolultabbá tette, dacára annak, hogy mindketten abban érdekeltek, hogy „Oroszország ne jelentsen fenyegetést a térségre”, illetve Oroszország és Közép-Európa között legyen egy szuverén állam – mutatott rá.

A miniszterelnök szerint a célokban egyetértenek Lengyelországgal, de az eszközökben nem. Magyarország híve a tűzszünetnek, a béketárgyalásnak és egy olyan európai biztonsági rendezésnek, amelyben van kijelölt helye Oroszországnak, „olyan helye, amely számunkra nem hátrányos és nem veszélyes”.

Kitért rá: új kapcsolatrendszereket is építenek „szokatlan dimenziókban és keretekben”, ilyen a szerb–osztrák–magyar együttműködés, amely remélhetőleg „tartós struktúrákat is talál majd”.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a háború az egész világ hatalmi rendszerét átalakító folyamat egyik állomása, illeszkedik egy nagyobb trendbe. Már a pénzügyi, aztán a migrációs válság is ennek a nagyobb átrendeződésnek volt egy-egy fontosabb állomása – vélekedett.

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) plenáris ülése a Várkert Bazárban 2022. november 18-án

Fotós: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Kifejtette: olyan változások vannak a világban, hogy a világ gazdasága által megtermelt javak, erőforrások, profitok a korábban megszokott módhoz képest eltérő arányban kerülnek elosztásra. Ez a folyamat normális esetben lassú szokott lenni, azonban most nagyon rövid idő alatt zajlik le, sokkal intenzívebb, mint korábban – mondta.

Kiemelte: az a kérdés, hogy ez az átrendeződés végbemehet-e háborúk nélkül, vagy szükségszerűen konfliktusokat hoz magával.

Ha a szomszédodban háború van, te sem vagy biztonságban – mondta a miniszterelnök hangsúlyozva: stratégiai kérdés Magyarország számára, hogy mielőbb béke legyen a szomszédunkban.

A háború emberéleteket követel, és gazdasági hatásai is vannak – mutatott rá a kormányfő.

A miniszterelnök fontosnak ítélte, hogy ne váljon a mindennapi tapasztalat részéve az, ami három napja Lengyelországban történt, ahol emberéleteket követelt a rakétabecsapódás.

Úgy fogalmazott: nem hálás szerep Európában egyedüliként beszélni a tűzszünet és a béketárgyalás fontosságáról, de Magyarországnak ez a stratégiai érdeke, amiért minden konfliktus – időnként megalázó kommentárokat is – érdemes elviselni.

Emlékeztetett: már a krími konfliktus is háborúvá terebélyesedhetett volna 2014-ben, ám akkor még lokális maradt, köszönhetően annak, hogy a német-francia tengely képes volt rendezni a kérdést. De akik most a lokalizálásban voltak érdekeltek – köztük Magyarország is –, nem voltak elég erősek.