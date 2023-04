A német lap szerint „Orbán Viktor újabban maffiamódszerekkel igyekszik kiszorítani egyes német vállalatokat Magyarországról”.

Az EP-bizottság tagja a német zöldpolitikus, Daniel Freund is, aki a napokban ugyancsak kikelt az Orbán-kormánnyal szemben – sokadszorra. Sőt, az említett testület a hírek szerint májusban Budapesten is tiszteletét teszi, hivatalosan azért, hogy meggyőződjön a jogállamisági eljárásban tett magyar vállalások teljesüléséről, némi DK-s és momentumos asszisztálással. Természetesen szó lesz a szokásos korrupcióvádról is – akárcsak az április 25-i bizottsági ülésen.

Érdemes tisztázni, hogy ez megint a klasszikus közmondásos helyzet: nem fosztogatnak, hanem osztogatnak

– reagált a Mandinernek a fideszes EP-képviselő.