A törvényjavaslat háttere

A szuverenitásvédelmi törvénycsomagot a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté azok után nyújtotta be az Országgyűlésnek, hogy tavaly kiderült, külföldről, több milliárd forinttal támogatták a baloldal választási kampányát. A Nemzeti Információs Központnak a 2022. évi magyar országgyűlési választások külföldi befolyásolásával összefüggő jelentéseiben elérhető dokumentumok egyértelműen rögzítik, hogy mely országokból, milyen külföldi szervezetektől érkeztek támogatások Magyarországra. Több más eset mellett, maga az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is úgy nyilatkozott, hogy a választási kampány során több millió amerikai dollár érkezett hozzájuk az Amerikai Egyesült Államokból. Ismert, hogy az Action for Democracy nevű amerikai szervezeten és egy svájci alapítványon keresztül több mint 4 milliárd forint érkezett a baloldal választási kampányának támogatására. Ezeket a pénzeket a külföldi megbízók egyértelműen arra használták, hogy általuk politikai befolyást szerezhessenek és a magyar választói akaratot befolyásolják, ami nemcsak a politikai korrupció fogalmát meríti ki, hanem egyúttal Magyarország szuverenitását is sérti, veszélyezteti. Mindez indokolta egy átfogó törvénycsomag létrehozását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállítását.