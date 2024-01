A diplomás gyed 2024-ben alapképzés esetén 186 760 forint (a minimálbér 70 százaléka), mesterképzés esetén 228 200 forint (a garantált bérminimum 70 százaléka).

Hornung Ágnes fontosnak nevezte, hogy a diplomás gyed-ből érvényesíthető akár a 25 év alatti fiatalok vagy a 30 év alatti anyák adókedvezménye is, így a fiatalok magasabb nettó összegben kaphatják kézhez az ellátást.

Rámutatott, hogy a várandós anyáknak terhességük harmadik hónapjától 3 évre felfüggesztik a diákhitel törlesztését, a második gyermek megszületése esetén a fennálló tartozás felét, míg a harmadik gyermek születése után a teljes fennmaradó hitelösszeg megfizetését elengedik.

Azok a 30 év alatti fiatal nők, akik felsőfokú tanulmányaik alatt vagy a diploma megszerzését követő két éven belül gyermeket vállalnak, 2023. január 1-jétől már az első gyermek után mentesülnek a fennálló diákhitel-tartozásuk visszafizetése alól - fűzte hozzá Hornung Ágnes.

Közölte azt is, hogy a magyar családpolitika több mint 30 támogatást kínál, ezek túlnyomó többségét élethelyzetüknek megfelelően már a fiatalok is igénybe vehetik, így ha a fiatal házaspárok gyermeket terveznek, élhetnek a januártól 11 millió forintra emelt babaváró kölcsön lehetőségével, vagy akár már meglévő gyermek esetén is igényelhetik az ugyancsak emelt összegű falusi csok-ot és az ahhoz kapcsolódó hitelt.

Emellett minden korábbinál jelentősebb mértékű otthonteremtési támogatásra támaszkodva vághatnak bele a gyermekvállalásba a csok plusszal, amely akár 50 millió forintos, legfeljebb 3 százalékos államilag támogatott kamatozású hitel formájában segíti őket az első közös otthon megszerzésében, új vagy használt lakás vásárlásában, vagy otthonuk bővítésében - részletezte az államtitkár.

A fiatalok által igénybe vehető további támogatások megtalálhatók a csalad.hu oldalon, ahol egyebek mellett az első házasok kedvezményéről, a nyelvvizsga- és a KRESZ-vizsga díjához nyújtott támogatásról, valamint igénybevételük módjáról is részletes információkat olvashatnak - áll a Hornung Ágnes közleményében.