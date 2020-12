Évet értékelt az őszi ülésszak végén a Fidesz és a KDNP

A Fidesz frakcióvezetője megköszönte a járványügyi szakemberek munkáját és az emberek türelmét.

Kocsis Máté összesítése szerint az őszi ülésszakban ezer szavazás volt, négyszázszor szólaltak fel, az azonnali kérdések száma hatszáz volt. Tavasszal sok helyről azzal vádolták meg Magyarországot, hogy nem ülésezik a parlament, ez azonban nem állta meg a helyét, hiszen akkor is, most is gőzerővel folyt a munka a házban – írja a Magyar Nemzet.

A járvány próbára tette Magyarországot. A védőoltás napról napra közelebb kerül, tavasszal a magyar emberek összefogásának köszönhetően tudtuk jól kezelni a helyzetet – vélekedett a Fidesz frakcióvezetője, majd hozzátette:

Nehéz év volt, elvárás volt, hogy a politikusok összefogjanak, de sajnos nem ez volt jellemző az idei évben. Sem a rendkívüli ülésszakban, sem a járványügyi szabályozásokban nem voltak partnerek az ellenzéki képviselők. Kamuvideóztak, álhíreket gyártottak, a vakcinával kapcsolatban hergelték az embereket, még élelmiszerpánikot is keltettek.

A magunk részéről a Fidesz és a KDNP minden felhatalmazást megadott, hogy sikeresen védekezzünk – mondta Kocsis, majd megköszönte a járványügyi szakemberek munkáját, és hangsúlyozta: kitartanak mellettük. A magyar honfitársaink számára megköszönte azt a türelmet, amit az egész járványos év alatt tanúsítottak.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője is számokkal folytatta, elmondta: nyolcvanegy törvényt és nyolc országgyűlési határozatot fogadtak el az ősszel. A KDNP-s képviselők száznegyvenhatszor szólaltak fel az ülésszak során. Az idei évet a kihívások éveként értékelte Simicskó, ezzel a járványra és az uniós vitákra is utalt. Hangsúlyozta, hogy míg Magyarországon összeállítottak egy gazdasági és a családvédelmi akciótervet, addig Brüsszelben 34 millió migráns betelepítésének akciótervén dolgoztak.

Az alaptörvény módosításáról elmondta: az eddigi hat különleges jogrendi eljárásból három lett, emellett pedig a családcentrikusságot tartották a szemük előtt, megerősítették a családvédelmet, a gyermekek szempontjait helyzeték előtérbe.

Jó munkát végzett a parlament, de a legnagyobb munkát az egészségügy végezte. Sajnos a baloldalra nem számíthattak a területen dolgozók

– mondta Simicskó István.

Kifejezte továbbá, hogy bízik benne, hogy a jövő év is sikeres lesz, a cél jövőre is az, hogy Magyarország győztes és sikeres legyen. Az állampolgárokat arra kérte a frakcióvezető, hogy az operatív törzs ajánlásait kövessék, és fogadják meg.

Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz (b) és Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) parlamenti frakcióvezetője az őszi ülésszak végén tartott sajtótájékoztatójukon a Képviselői Irodaházban 2020. december 16-án