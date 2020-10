Fasiszta, primitív katolikus, aki nem tiltaná be a karácsonyfát Bordeaux polgármestere szerint

Pierre Hurmic szó szerint hadat üzent a fenyőfáknak és a karácsonyi fenyőfaállítás hagyományainak. A zöldpárti polgármester úgy nyilatkozott nemrégiben, hogy szerinte a fenyőfák olyan „kivágott fák„, amelyek már „halottak”, 2020 végéig pedig el kell fogadni egy, a „fák jogairól„ szóló megállapodást, így aztán szóba sem jöhet a hagyományos december 24-i karácsonyfa-állítás Bordeaux főterén, de Hurmic általában akarja betiltani a karácsonyfa-állítást.

Ahogy fogalmazott, „ez az egész nem illik a mi növényzet-újratelepítési koncepciónkba„ – írja az Origo. A Francia Fenyőfa Szövetség mellett Franciaországban már tízezres nagyságrendben tiltakoznak a polgármester botrányos intézkedése ellen, amely jókora gazdasági károkat is okoz.

Nem véletlen persze az sem, hogy Pierre Hurmic múltba révedő, fasiszta és primitív katolikusoknak nevezte a normalitásért tiltakozókat.

A Le Figaro információi szerint a több mint 130 fenyőfa-nagytermelőt összefogó Francia Fenyőfa Szövetség közleményben tiltakozott a fenyőállítás betiltása ellen. A közlemény szerint a radikális baloldali polgármester intézkedése „minden megalapozott véleményt nélkülöz, és inkább egy olyan dogmatikus víziót tükröz, amelynek egyértelműen az a célja, hogy megtagadjon egy ősi, nagyra értékelt és széles körben elterjedt családi hagyományt”. A szövetség szerint ez az ügy a polgármesternek kitűnő és olcsó médiafelületet biztosít, azaz a címlapokra kerülhetett vele.

Ugyanakkor ez az egész ügy súlyos hatással lehet több ezer termelő és családjaik életére is, hiszen Franciaországban az Agrárminisztérium adatai szerint évente több mint 6 millió fenyőfát adnak el (csak a természetes fenyőfákról van szó), és a francia családok több mint 20%-a állít fenyőfát karácsonykor. 2016-ban a fenyőfa-forgalmazás 156,5 millió eurós forgalmat jelentett, ami egyáltalán nem egy elhanyagolható összeg, különösen akkor, ha azt nézzük, hogy az üzleti és ellátási láncba hány ember és cég kapcsolódik be és talál megélhetést. A szövetség szerint a zöldpárti polgármester javaslata minden tudományos érvet nélkülöz, de ami még ennél is megdöbbentőbb, az az, hogy erről a kérdésről a polgármester nem akar semmiféle konzultációt tartani.

A Les Valeurs Actuelles konzervatív hetilap információi szerint Pierre Hurmic egyszerűen hazudott, ugyanis míg korábban széleskörű konzultációt ígért ebben a kérdésben, legújabb állásfoglalásaiban elzárkózik mindenféle egyeztetéstől.

Miután Hurmic betiltotta a fenyőfaállítást Bordeaux-ban, a lakosság körében óriási felháborodás tört ki, ezért a polgármester zöldpárti stábja bejelentette, hogy a polgármester „hajlandó„ konzultálni az emberekkel erről a kérdésről.

Erre azért volt szükség, mert közben több mint 12 ezer tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze a polgármester intézkedése ellen, és követelték, hogy állítsanak fenyőfát Bordeaux főterén. Az aláírásgyűjtésből időközben országos mozgalom lett, egész Franciaországból érkeztek a tiltakozó aláírások a találóan csak „zöld khmer”-nek nevezett polgármester ellen. (A „zöld khmer„ a „vörös khmerek” elnevezésből ered, akik a legvéresebb kambodzsai kommunista diktatúra hívei voltak, mintegy 3 millió ártatlan embert mészároltak le a kommunista diktátor, Pol Pot utasítására.)

A petíciót egyébként egy bordeaux-i diák indította el, de hatóköre jóval túllépett Bordeaux-n, hiszen szinte már mozgalommá nőtte ki magát, egész Franciaországban elterjedt, és nagyon úgy tűnik, hogy pont ez zavarta a baloldali polgármestert. „Egész Franciaországból jönnek az aláírások. A fasiszta körök (így!) mobilizálták magukat… amennyire érdekel, hogy a bordeaux-i emberek mit mondanak, éppen annyira teszek a lille-i, strasbourgi vagy marseille-i emberek véleményére„, fogalmazott meglehetősen arrogáns módon a polgármester, majd utalt arra, hogy ha nagy lesz a tiltakozás, akkor „egy élő show-műsor majd pótolja a fenyőfát”.

Fabien Robert, a polgármester ellenzékének számító középpárti Modem képviselője úgy nyilatkozott az actu.fr újságnak, hogy

a karácsony egy szimbólum, mágikus és igazi örömforrás. A Bordeaux-i katedrális előtt álló kivilágított fenyőfa a város egyik szimbóluma.

De nem kímélték a zöldpárti polgármestert a közösségi hálók követői sem, a Les Valeurs Actuelles több száz bejegyzés közül válogatott, és köztük egy sem volt, aki megvédte volna a polgármester döntését.

„Ez a fenyőfa csodálatos volt mindig is. A gyerekek minden évben eljöttek megcsodálni. A karácsonyi varázslat részévé vált, szomorúsággal tölt el, hogy betiltották. Szerintem ez egy nagyon aljas ötlet volt”

– írja egy tweetelő. Ugyanerről ír Elizabeth Touton egykori polgármester-helyettes is, aki szerint egy nevetséges döntéssel állunk szemben, ez a fenyőfa a gyerekek örömének része volt, amit semmilyen élő show-műsor nem pótolhat.

A polgármester az actu.fr-nek adott interjújában később arról beszélt, hogy 2020-ban nem lesz fenyőfaállítás karácsonykor, és nem lesz lakossági konzultáció sem. Legfeljebb jövőre. Addig fenyőfa sem. Szerinte egyébként leginkább a „múltba révedő, primitív és fasiszta katolikusoknak (ha nagyon megengedőek vagyunk a polgármesterrel, akkor az actu.fr-interjú esetében fasizálódónak is lehetne fordítani szidalmazó jelzőjét, de a gyalázkodás súlyosságán nem változtat – nem beszélve arról, hogy egy vitában korábban már nevezte fasisztának a karácsonyfa támogatóit) fontos ez a kérdés, pedig valójában egy pogány hagyományról van szó„. Így értékeli Bordeaux polgármestere a karácsonyt és a karácsonyfát.

A Le Figaro azon ironizált, hogy „túlságosan előrehaladtak” a zöldek, ugyanis miközben Lyon szintén zöldpárti polgármestere betiltotta a Tour de France-t, Bordeaux polgármestere pedig a fenyőfaállítást, ezt a „tempót„ képtelenség követni. Mármint a többi radikális baloldali polgármesternek a hagyományok elleni háborút.

Kérdés persze, hogy mi lesz a következő ötlet. A hagyományok ellen. A normalitás ellen.