Gulyás Gergely: a csoportos fertőzés szakaszába léptünk

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Mit, miért tesz a kormány? címmel tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Budapesten.

Cikkünket frissítjük!

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a csütörtöki Komrányinfón beszámolt arról, hogy az osztrák-magyar határon válságos helyzet alakult ki – írja az Orgio. – Hajlandók vagyunk humanitárius korridort nyújtani a román és bolgár állampolgárok számára, de csak akkor, ha beengedik őket a román határon.

Megfelelő garanciát kaptunk erre, így a kabinet meglépte az átengedést –

tette hozzá.

A tranzitforgalom szabad haladását is veszélyeztette a hatalmas sor Hegyeshalomnál. A kabinet döntése alapján a humanitárius korridor este kilenc és reggel 5 között fog működni. Gulyás Gergely szólt arról is, hogy rendkívüli helyzet előállhat, de akkor megnyithatják napközben is a humanitárius folyosót is.

A csoportos fertőzés szakaszába léptünk

Magyarország a kevésbé fertőzött országok közé tartozik, de a csoportos fertőzés szakaszába léptünk. 10-15-szöröse lehet a fertőzöttek száma a felismert esetekhez képest. Gulyás elmondta, a fertőzés egyértelműen terjed, vélhetően ugrásszerűen meg fog nőni a fertőzések száma.

Korábban hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek lassíthatják a fertőzés terjedését

– mondta Gulyás.

A legfontosabb az emberi élet védelme, de a magyar gazdaságot is rendkívüli mértékben terheli meg a koronavírus. A közvetlen bajok kezelésére elfogadták a tegnap megismert akciótervet.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztató egy korábbi, a 2020. február 27-i alkalmán a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében