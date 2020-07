Jézus-szobrot fejeztek le az Egyesült Államokban

Lefejeztek egy Jézust ábrázoló szobrot az Egyesült Államokban egy Miamihoz közeli településen – jelentette be a miami érsekség pénteken.

Mary Ross Agosta, az érsekség szóvivője közölte: a szobrot szerdára virradóra rongálták meg a Miamitól északra fekvő West Kendall városka Jó Pásztorról nevezett katolikus templomának kertjében. A megyei rendőrség és a szövetségi belbiztonsági minisztérium már megindította a vizsgálatot a vandalizmus ügyében.

Jesus statue found vandalized at a church in Kendall. The Archdiocese of Miami wants it investigated as a hate crime @WPLGLocal10 pic.twitter.com/8Xvf0Yhmvk

— Christian De La Rosa (@delarosaWPLG) July 16, 2020