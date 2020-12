Két hónapon belül az ötödik újságírót gyilkolták meg Afganisztánban

Afganisztánban hétfőn meggyilkoltak egy újságírót; két hónapon belül ő a sajtó ötödik munkatársa, aki a terroristák áldozatává vált az országban – jelentették be a hatóságok.

Ramatullah Nikzádot a lakása közelében lőtték le a délkelet-afganisztáni Gazni tartomány azonos nevű fővárosában. A merénylő hangtompítós pisztolyt használt – közölte egy tartományi rendőrségi szóvivő.

A térségben jól ismert Nikzád több külföldi televíziónak és hírügynökségnek (al-Dzsazíra, AP) is dolgozott. Ő volt a tartományi újságíró szövetség vezetője. Pályafutása során többször is letartóztatták, így az Egyesült Államok, az afgán hatóságok, de a Gazniban aktív kormányellenes tálib felkelők is. Kollégái szerint büszke volt arra, hogy az események összes oldaláról beszámol.

A sajtó munkatársai ellen november elején kezdődtek a célzott támadások Afganisztánban. Nikzád gyilkosaként egyelőre egy szervezet sem jelentkezett. A tartományi tálibok elítélték a merényletet, és azt állították, hogy jó kapcsolatot ápoltak a merénylet áldozatává vált tudósítóval.

A Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró szervezet szerint Afganisztán jelenleg az egyik legveszélyesebb terep az újságírók számára a világon.