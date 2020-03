Kijárási tilalom helyett az emberi kapcsolatokat korlátozza Németország

Németország egész területére kiterjesztik hétfő reggeltől az érintkezési tilalmat a koronavírus-járvány miatt. Egy háztartásból egy időben legfeljebb két ember tartózkodhat a lakásán kívül, de bezárnak a fodrászatok, a szoláriumok és a masszázsszalonok is. Az intézkedést be nem tartókat a rendőrség hazaküldheti vagy megbüntetheti, jelentette be Angela Merkel német kancellár vasárnap délutáni televíziós beszédében.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit! Hétfőtől egész Németország területére kiterjesztik azokat az óvintézkedéseket, amelyek eddig a koronavírus által legsúlyosabban érintett tartományokban, Észak-Rajna-Vesztfáliában, Bajorországban, Rajna-Pfalzban és a Saar-vidéken voltak érvényben – írja a V4NA hírügynökség. Ezt Angela Merkel német kancellár jelentette be vasárnap délután, a tartományi vezetőkkel tartott videókonferenciás egyeztetést követően a német közszolgálati ZDF televízióban. A német kormány a sokak által követelt kijárási tilalom helyett egyelőre érintkezési tilalmat vezet be. A kilencpontos akcióterv részeként hétfőtől két hétig nem nyithatnak ki az olyan szolgáltatók – például fodrászat, szolárium, masszázsszalon, tetoválóstúdió –, ahol elkerülhetetlen a fizikai kapcsolat az emberek között. Egy háztartásból legfeljebb két személy tartózkodhat egy időben az utcán vagy más közterületen, és két személy között legalább 1,5 méteres távolságot kell tartani. „Ugyanakkor a munkába járásra, a napi bevásárlásra és a közparkokban végzett testedzésre nem vonatkozik a tiltás” – mondta Angela Merkel. A csoportos események tartása azonban szigorúan tilos, ennek betartását a rendőrség fogja ellenőrizni, hangsúlyozta a német kancellár. Angela Merkel hozzátette: a felsorolt intézkedések immár nem ajánlások, hanem szabályok, amelyeknek megszegőit a rendőrség akár 25 ezer euróra is büntetheti. Armin Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke üdvözölte a kancellár bejelentését. „Nem a lakás elhagyása jelenti a veszélyt, hanem a szoros társadalmi kapcsolatok. Ezért az emberek közötti kapcsolattartás tilalma a megfelelő eszköz a fertőzéslánc megszakítására” – jelentette ki Laschet.