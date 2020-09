Kínának folytatott kémkedéssel vádolnak egy New York-i rendőrt

A vádhatóság szerint a New Yorkban élő kínaiakról jelentett az ottani kínai konzulátusnak.

Őrizetbe vettek hétfőn egy rendőrt New Yorkban, akit azzal vádolnak, hogy a kínai kormány számára gyűjtött információkat – közölte a helyi ügyészség.

A 33 éves, kínai születésű Baimadajie Angwang tartalékos katona is egyben. A vádhatóság szerint a New Yorkban élő kínaiakról jelentett az ottani kínai konzulátusnak, emellett hírszerzési forrásokat igyekezett beszervezni a New York-i tibeti közösség tagjai közül.

A konzulátuson dolgozó összekötőjének a vádirat szerint úgy nyilatkozott, hogy az a célja, hogy előléptessék a New York-i rendőrségnél, hogy „nagyobb dicsőséget” szerezhessen Kínának.

A rendőrt hamis tanúzással és csalással is vádolják.

„Ez a belső fenyegetés iskolapéldája. Ha mindez igaz, Angwang egy külföldi kormánynak dolgozott, hazudott, hogy megszerezze a szükséges hozzáférést, és rendőri pozícióját arra használta fel, hogy a kínai kormány felforgató és illegális tevékenységét segítse és hírszerzés forrásokat toborozzon” – hangoztatta William Sweeney, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatóhelyettese.