Operatív Törzs: szigorú intézkedések a Szuperkupa-döntő előtt (élő)

Komoly szűrésen estek át a játékosok és a csapatokhoz kapcsolódó személyzet is. Őket a mérkőzés időpontjáig „buborékban” tartják.

Cikkünket az élő közvetítés videója alatt folyamatosan frissítjük.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Az operatív törzs tájékoztatóján Lakatos Tibor rendőr dandártábornok a csütörtöki, Budapesten megrendezendő Szuperkupa döntővel kapcsolatos intézkedésekről számolt be – írja tudósításában a Magyar Nemzet.

Elmondta, legtöbben a magyar szurkolók lesznek, kevés spanyol és német szurkoló is jelen lesz. A külföldiek belépéshez két negatív PCR-teszt kell, vagy egy, ami 24 óránál nem régebben készült, és 72 órán belül el kell hagyniuk az országot. A játékosok is csak negatív teszttel érkezhetnek, és lesz kijelölt rendőrségi kapcsolattartójuk is. A nézők közt meghatározott számú helyet ki kell hagyni, és csak egy háztartásban élők ülhetnek egymás mellett. Közölte azt is, hogy már a beléptetésnél maszkot kell viselni, és megfelelő számú egészségügyi személyzet végez majd ellenőrzést a kapuknál, aki tüneteket mutat, azt elkülönítik.

Lakatos Tibor úgy tájékoztatott: mind a Németországból, mind a Spanyolországból érkező szurkolókat együtt tartja a rendőrség.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a számok ismertetésével kezdte sajtótájékoztatóját: az elmúlt 24 órában 750 fővel emelkedett a pozitív személyek száma. 7 honfitársunk elhunyt, van köztük egy fiatal, 40 éves férfi. A legidősebb elhunyt 81 éves. Nagyon kevés olyan beteg van, de előfordult ilyen, hogy fiataloknál súlyos lefolyású volt a betegség annak ellenére, hogy nem volt alapbetegsége.

Az összes pozitív esetszám 21 200 – mondta az országos tisztifőorvos. Hozzátette: 4818-an már meggyógyultak. Az új fertőzöttek napi, átlagos száma 800-1000 között mozog az elmúlt hetekben, azaz stagnál. Kórházban jelenleg 549 főt kezelnek, 32-en vannak lélegeztetőgépen.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, hogy a biztonsági, higiénés szabályok átgondoltak, szigorúan betartandóak. Ahol nem tartható a másfél méteres távolság, ott feltétlenül viseljünk maszkot – emelte ki a tisztifőorvos. Elmondta: a maszkviselés sokaknál ma már automatizmussá vált.

Az országos tiszti főorvos közölte, a PCR-teszt a vírus örökítőanyagának kimutatására szolgál, ezért vesznek két helyről (orr és garat) mintát. Hozzátette, a PCR-teszteket használja az egész világ arra, hogy valakinek az aktuális állapotát meg lehessen állapítani. Ez mindenki számára ingyenes, akinek az orvos vagy a hatóság javasolja, mert közérdek, hogy izolálják a betegeket és megakadályozzák a terjedést. Müller Cecília elmondta, a 650 ezernél is több elvégzett vizsgálat döntő többsége ingyenes volt, csak a külföldről hazatérőknek kell fizetnie érte. A tesztek hatósági áráról úgy fogalmazott, az volt a cél, hogy ne rugaszkodjanak el a valóságtól az önköltséges tesztárak.

– Hangsúlyozni szeretném, hogy nem mindenkinél kell elvégezni a vizsgálatokat – mondta a PCR-tesztekkel kapcsolatban Müller Cecília. Hozzátette: látjuk, hogy egy enyhén zajló betegség esetében nem is mindig találunk kiegyenlítődő pozitivitást, azaz az egyik teszt pozitív, a másik negatív. – Vagyis nem feltétlenül fertőző ebben az állapotban – összegzett Müller.

Az országos tisztifőorvos kifejtette: aki három napja tünetmentes és a tünetek megjelenése óta legalább 10 nap eltelt, annak fel lehet oldani az elkülönítését.

– Ha valaki pozitív, a kórházi ápolása alatt pedig kedvezően alakul az egészségi állapota, akkor annyi időt kell már csak otthon tartózkodni, ami a teljes időtartamot számolva 10 napot kitesz – mondta Müller. Kiemelte: a laboratóriumokban elegendő mennyiségű reagens van, nagy a vizsgálati igény, rendelkezésre áll minden járványügyi vizsgálathoz a szükséges kapacitás.

Újságírói kérdésre Müller Cecília beszélt arról is, hogy az olthatóságról mindig az oltó orvos dönt, de a veszélyeztetett csoportokba tartozók mindenképpen oltassák be magukat influenza ellen. Közölte azt is, hogy a második hullámban főként a fiatalabb, 20-29 éves és közép korosztály az érintett, de más korcsoportokban is vannak fertőzöttek. Az óvodapedagógusokat arra kérte, hogy ne hanyagolják el a kicsik fogmosását, ez nem jelent veszélyt.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos beszél a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. június 17-én