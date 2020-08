Már több mint kétezren regisztráltak a Megafon képzésére

Még nyolc napig lehet jelentkezni a nemrég alakult Megafon Központ képzésére, amelynek célja, hogy a közösségi médiát uraló liberális gőzhenger és az állandó cenzúra mellett a konzervatív hangok is teret kapjanak az online térben. A kezdeményezés már most hatalmas népszerűségnek örvend: egy hónap alatt kétezren jelentkeztek, így nem csoda, hogy a Megafont a liberális hálózat és az ellenzéki pártok azonnal össztűz alá vették.

A képzés még el sem indult, máris megérkeztek a szervezett trollok, sőt mi több, a Jobbik is, amely a balos online portálokkal kéz a kézben kezdte el támadni a kezdeményezést – írja a Pesti Srácok. A Jobbik többek között azt a hazugságot terjeszti a Facebookon, hogy a kormány százmillió forint támogatást nyújt a Megafonnak.

Az igazság azonban ezzel szemben az, hogy a Megafon Központ nulla forint közpénzzel működik.

A központ a vádaskodásra reagálva közölte: pont az ilyen hazugságokból van már elege nagyon sok embernek, ők azok, akik adományokkal támogatnak minket, nem pedig a Fidesz vagy a kormány.

A Megafon küldetése, hogy segítsen a konzervatív, jobboldali véleményvezéreknek áttörni az „elhallg(att)atás falát”, hiszen sokak számára lehetnek ismerősök a balliberális oldal módszerei: mindenkit megbélyegeznek és szétcincálnak, aki nem velük ért egyet – mindezt természetesen a véleményszabadság fényében – fogalmaz a Pesti Srácok. Mint írják, valójában nem a vállalhatatlan stílusban kommentelők a bátrak, és nem is a Jobbik, amelyik hazugsággal próbál lejáratni egy frissen alakult szervezetet, hanem azok, akik arccal is ki mernek állni és vállalják a véleményüket még akkor is, ha ezért másnap már kevesebb ismerősük lesz a Facebookon. Azok a bátrak, akik nem a biztonságos utat választják, és akik szembe mernek szállni a baloldali gyűlölködéssel.

A Megafon egyébként nem csupán a képzéssel nyújt segítséget.

Ha a honlapjukon regisztrálók elküldik a Facebook-oldalukat, YouTube-csatornájukat, akkor segítséget kapnak abban, hogy a minőségi tartalmak minél több emberhez eljussanak.

Jövő héttől a Megafon a legjobb tartalmakat a Megafon Facebook-oldalán is közzé fogja tenni, emellett azt kéri, hogy aki tud, és egyetért a központ céljaival, támogassa őket munkával vagy anyagilag is.

Kovács István, a Megafon Központ alapítója korábban, az M1 aktuális csatornán úgy nyilatkozott: „Balliberális véleménycunami jön velünk szembe, ezért azok az emberek, akik nem fogyasztanak mást, csak ezt kapják. Az én feltevésem az, hogy igenis lehet ezt konzervatív módra csinálni és hogyha már lehet, akkor tegyük is. A Megafon nem egy ideológiai szereplő, mi csak egy eszköz vagyunk, aminek az a célja, hogy felerősítse a nemzeti hangokat” – tette hozzá Kovács István.