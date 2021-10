Orbán Viktor: novemberben kifizetjük a nyugdíjprémiumot – HALLGASSA MEG!

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

„Magyarországon sok nyugdíjas van, ami azt jelenti, hogy élnek a szüleink és nagyszüleink. Mindennek van egy pénzügyi része is, tehát a nyugdíjakat ki kell fizetni. Magyarországon olyan nyugdíjrendszer van, ahol a beszedett adókból fizetik a nyugdíjat” – rögzítette Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A miniszterelnök hozzátette: másol, ahol nem volt kommunizmus, a felhalmozott tőkéből fizetik ki a nyugdíjakat. Magyarországot azonban többször és többen kifosztották; először a németek, aztán a kommunisták, ezért nálunk a ma dolgozó emberek adójából fizetjük a nyugdíjakat.

„Teljes félreértés azonban az a nézet, hogy mi tartjuk el a nyugdíjasokat, hiszen ők iskoláztattak, neveltek és tettek munkaképessé minket”

– fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor rámutatott: van egy törvény Magyarországon, amely kimondja, hogy amikor a gazdaság egy bizonyos szint fölött teljesít, akkor nyugdíjprémiumot fizetnek a nyugdíjasoknak.

„Idén novemberben 80 ezer forintos prémiumot fizetünk a nyugdíjasoknak”

– jelentette ki a miniszterelnök, ismertetve: lett volna 435 ezer olyan ember, aki a nyugdíjtörvény szerint ennél kevesebbet kapott volna, ők a fogyatékkal élők, a régen nyugdíjba ment TSZ nyugdíjasok, de úgy látták a gazdaság teljesítményét, hogy mindenkinek ki tudják fizetni a 80 ezer forintot, tehát, egységesen fogják ezt odaadni.

„Lesznek olyanok, akik az év második felét érintő infláció korrekciójával a nyolcvanezer forint fölött további százezer forintos kiegészítésre is számíthatnak”

– tette hozzá.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy a kormány vállalta a Gyurcsány-kormány bűneinek a korrigálását.

„A magas munkanélküliséget már kijavítottuk, a minimálbéreket pedig szintén emeltük: januártól magasabb lesz a minimálbér, mint a Gyurcsány-Bajnai-kormány idején az átlagbér volt”

– fogalmazott, majd úgy folytatta: a harmadik tartozásunk a nyugdíjasoktól elvett 13. havi nyugdíj vissazépítése volt, így év elején 2 heti nyugdíjat ebből vissza tudunk adni. Orbán Viktor kiemelte:

ha a hazai gazdaság olyan szinten jól teljesít, mint az év eddigi részében, akkor lehetséges, hogy februárban akár egy egész havi nyugdíjat is visszafizethetünk a nyugdíjasoknak.

A miniszterelnök azonban leszögezte: ez még nem száz százalékig biztos, mivel függ a gazdaság teljesítményétől.

„Az 5,5 százalékos gazdasági növekedés mindenképpen meglesz, nagy ramazurinak kellene ahhoz történnie, hogy ezt ne érjük el. A nyugdíprémiumnál is 7,5 százalékkal számolunk” – jegyezte meg Orbán Viktor.

„Mi úgy láttuk, hogy a koronavírus-járvány az idősek mellett a gyermekeket nevelő családokat viselte meg a legjobban, ezért úgy véltük, hogy ha lesz ilyen nagyobb állami teljesítményből fakadó bevétel, akkor ezt adjuk vissza azoknak akik adót fizettek és közben gyermeket neveltek, hiszen őket viselték a legnagyobb terhet” – tette hozzá.

A kormányfő tájékoztatása szerint lesz egy felső határ, hogy milyen összeget lehet kifizetni, amit összesen 1 millió 900 ezer, gyermeket nevelő ember fog megkapni, a kifizetéseknek pedig február 15-ig kell megtörténnie.

A gázbotrányra reagálva Orbán Viktor hangsúlyozta, mondhatná azt is a magyar nyelv tehetsége nyomán, hogy „gáz van, mert nincs gáz”.

A miniszterelnök felidézte, hogy 2002-2010 között többszörösére emelték a gáz és az áram árát, pedig 2002-ben ennek az ellenkezőjét ígérte a szocialista-liberális kormány.

„Nagy csata volt a nemzetközi cégekkel és Brüsszellel a rezsicsökkentés miatt. Ma a legolcsóbb a gáz Európában itthon, és az áram a második legolcsóbb. Mi vesszük az energiát, mert nincsenek ilyen forrásaink”

– mondta a kormányfő.

„A piaci ár alatt tudjuk átadni az embereknek az energiaforrást fogalmazott az orosz Gazprommal kötött szerződésről Orbán Viktor. Hozzátéve: a magyar energetikai szakemberek a világ élvonalában vannak, ami a kereskedelmi tudás szegmensében is megmutatkozik” – mutatott rá.

Az európai helyzetről a miniszterelnök elmondta: „Európában gázhiány van, aminek az a következménye, hogy agyonnyomja a családokat az energiaár. Örüljünk annak, hogy ebből mi ki tudtunk maradni, persze nyomás van rajtunk, hogy alkalmazkodjunk a mindenkori árakhoz, de van egy jó gyakorlatunk, amihez ragaszkodunk”.

„Az oroszokkal meg kell egyezni, és mi megegyeztünk tizenöt évre, valamivel alacsonyabb áron, mint az előző megállapodás ára volt, miközben az egész világon emelkedik az energia ára” – szögezte le az ukránokkal kialakult vita kapcsán Orbán Viktor, aki szerint az energiabiztonság kérdését nem lehet összekeverni a politikával. „Az oroszok is korrekt partnerek voltak a megállapodás során” – húzta alá a miniszterelnök.

Az ukránok politikai fenyegetéseire visszatérve Orbán Viktor megjegyezte: a németekkel azért nem legénykedtek, mert velük nehezebb lett volna. „Nekünk kellenek a biztonságos szerződések és az, hogy megérkezzen a gáz, ami Ukrajna felől nem volt biztosítva” – fogalmazott. A miniszterelnök rámutatott:

egy magyar család egy évben 385 ezer forinttal költene többet energiára, ami havi 32 ezer forintos plusz kiadást jelentene, ha a kormány nem tudta volna ezt az energiapolitikát folytatni.

A baloldal a parlamentben is rendszeresen hangoztatja, hogy a világpiaci árakat kell követni az energiapolitikában, ami a 2010 előtti időszakot hozná vissza, ami azt jelenti, hogy vége lenne az olcsó rezsinek és visszatérnénk oda, ahol 2010 előtt voltunk – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor, majd azt is megjegyezte: mindig arról kell vitatkoznunk, hogy visszatérjen-e a múlt.

„Ha visszatér a baloldal, akkor visszatérnek a magas energiaárak”

– vont párhuzamot a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, hogy Brüsszel milyen összeggel járult hozzá a határvédelemhez, a kormányfő elmondta: szinte csak azt az összeget kapták meg, amelyet általában a migráció nélküli békeidőben is a határok védelmére kapnak az országok.

„Azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar határra nehezedő nyomás elhárítására szükséges katonai és rendőri erő, valamint a kerítés felépítésének a költségét Brüsszel teljesen figyelmen kívül hagyta”

– közölte a miniszterelnök.

„Többször is jeleztem feléjük, hogy a kerítés és a katonák nem csak Magyarországot, hanem őket is védik, de a fülük botját sem mozdították. Ugyanakkor a hírek szerint más országoknak megígérték, hogy pénzt fognak adni a határvédelemre, de ha mást pénzt kap, akkor a méltányos eljárás azt igényli, hogy mi is megkapjuk azt, ami a határvédelem terhei miatt megillet minket” – tette hozzá a politikus, hangsúlyozva: a kényelmes és nyugodt európai élet előfeltétele, hogy a magyar katonák és rendőrök jól védjék a határt.

Ezután a koronavírus-járvány, és a növekvő fertőzött-számok kapcsán Orbán Viktor elmondta: aki már egyszer beoltotta magát, az megtapasztalta, hogy milyen jó dolog védettnek lenni, sőt több mint 600 ezren úgy látják, hogy a harmadik oltás is tovább erősíti a védettséget. A kormányfő emlékeztetett: egész nyáron készültek arra, hogy jön a negyedik hullám, és fölhalmoztak annyi vakcinát, amellyel kétszer, de akár háromszor is be lehet oltani az egész országot.

„A vírus nem megy el, tehát, akik nem oltatták be magukat, nem reménykedhetnek abban, hogy ők nem fertőződnek meg, ugyanis kiderült, hogy ez nem igaz. Nincs nyájimmunitás, így a vírus mindenkit meg fog találni, aki nincs beoltva. Nem érdemes kockáztatni, hiszen nem az oltás a kockázat, hanem az oltatlanság. Az oltás működik”

– húzta alá a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában