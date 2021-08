Rakétákat lőttek ki a kabuli reptérre

A CNN amerikai hírtelevízió amerikai kormánytisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy legalább öt rakétát lőttek ki a légikikötőre. A közösségi médiában egy rakétátalálat miatt lángra kapott autó képei kezdtek terjedni hétfőn, de ennek eredetiségét hírügynökségek egyelőre nem tudták megerősíteni.

A kabuli repülőtér rendelkezik rakétaelhárító rendszerrel, amelyet pár héttel ezelőtt próbáltak ki.

#BREAKING: Multiple rocket attack towards Kabul airport

The rockets were fired from a car and hit diffrent parts of the city pic.twitter.com/ulJS6lNlBq

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 30, 2021