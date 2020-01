Több állatot elgázoltak szilveszterkor

Idén is sokan nézték a tűzijátékot szilveszterkor a Széchenyi téren, ahol a lakodalmas-rock legenda, a 3+2 is fellépett. Az utcákon is sokan voltak, és a szórakozóhelyek is megteltek, vége van 2019-nek, de a retró még mindig menőnek tűnik.