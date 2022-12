Ottjártunkkor nagy volt az izgalom a Bárczi EGYMI iskola elsőseinek körében. Berta-Nagy Julianna gyógypedagógus, terápiáskutya-felvezető, mozgássérültkutya-kiképző éppen a 14 éves angol cocker spániel Kópé „párjaként” tartott foglalkozást: Kópé a padlón fekvő bátor gyerekekről eszegette le a jutalomfalatokat. A gyerkőcök feladata volt megmondani, mely testrészükön találta meg az eledelt. A legbátrabbak esetében volt, hogy a homlokukon.

Játszva fejleszt

– A terápiás kutya számára a foglalkozás részben munka, részben játék. Ilyenkor olyan feladatokat kapnak a gyerekek, amelyekkel sokrétűen, a mozgás- és kommunikációs készségük, de a figyelmük, az emlékezetük, a szociális képességeik is fejlődnek, miközben mindenki jól érzi magát. A kutya motivátorként van jelen, hiszen izgalmas, érdekes, és ösztönzően hat a gyerekekre. Aki a pedagógussal nehezebben működik együtt, a kutyával könnyedén, lelkesen teszi – mesélte a szakember, a pályázat egyik koordinátora.

Mindezek miatt a Nemzeti Tehetség Program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott NTP-SPEC-21-0092 „Miből lesz a cserebogár?!” című pályázat leghangsúlyosabb részeként alkalmazták most is az intézményben immár 15 éves múltra visszatekintő terápiás kutyás foglalkozásokat. Szegeden itt vett részt először terápiás kutya a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésében. A Bárcziban ekkor Mázli kutya volt a „zászlóshajó” Köböl Erika gyógypedagógus irányításával, aki most Alba kutya gazdája és felvezetője.