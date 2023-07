Az építkezés nem egyszerű folyamat, ezt bátran kijelenthetjük. Sok előre nem látott nehézséggel találhatjuk szembe magunkat, arról nem is beszélve, hogy az építőanyagok árai is ingadoznak. Sokszor nehéz előre megbecsülni, hogy mi mennyibe fog kerülni. Az építkezés alatt a szakemberek és a munkás brigádok is bizonytalansági faktorok lehetnek. Rengetegféle előírásnak is meg kell felelni, többek között a munkavédelem terén is. Az építkezéshez különböző nehézgépeket is kell használni, amikhez út egy nehézgépkezelő tanfolyam.

1. A munkáltató felelős az egészséges és biztonságos munkavégzésért

Az alábbiakban összeszedjük azt, hogy a munkavédelem kapcsán mi mindenre kell figyelnie a munkáltatónak. Vannak olyan speciális esetek, amikor még több dolog szükséges ahhoz, hogy valóban biztonságos lehessen a munkavégzés. Gyártósorok mellett, veszélyes anyagokkal való munkánál, de az építkezések során is sokfajta baleset történhet.

A megfelelő munkavédelmi öltözet sem csak úgy lett kitalálva. A sisaktól kezdve, a biztosítókötélig mindennek megvan a maga funkciója. Ha egy tetőről véletlenül leesik valaki, akkor az súlyos következményekkel járhat.

2. A biztonságos munkakörülmények megteremtésének sok tényezője van

Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan tényezőt, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy valóban biztonságos lehessen a munkavégzés.

A munka kezdete előtt fel kell mérni a munkavállaló egészségi állapotát, hiszen mindennek az az alapja, hogy alkalmas-e a munkavégzésre.

Az eredményes munkavégzéshez a munkavállalónak időben és teljes körűen értesülnie kell róla, hogy mi lesz az elvégzendő feladat, valamint tájékoztatni kell őt mindenről. Egy építkezésnél lehetnek olyan helyi adottságok, amiket fontos ismernie a kivitelezőnek.

Folyamatosan figyelni és ellenőrizni kell a munkakörülményeket, valamint azt is, hogy a munkavállalók a szükséges előírásokat betartják-e.Például viselnek-e védősisakot. A tetőn dolgozók biztosítják-e magukat. Megfelelőek-e a munkavédelmi maszkok és szemüvegek hegesztés vagy bármilyen más veszélyes munkafolyamat nem képzelhető el nélkülük.

Ha baleset történik az építkezésen, akkor azt hivatalosan és az előírásoknak megfelelően kell kezelni.

Meg kell bizonyosodni róla, hogy a munkavállalók mindegyike úgy dolgozik, hogy az se saját magát, se a társait ne veszélyeztesse.

Építkezéseknél, szabadtéren végzett munkánál az időjárási tényezőket is figyelembe kell venni. Az előírásoknak megfelelően kell szüneteket tartani, hiszen az is azt szolgálja, hogy koncentráltan végezhessék a munkát a dolgozók.

3. Nehézgépeket csak olyan vezethet, akinek van hozzá megfelelő jogosítványa

Ahhoz, hogy ma Magyarországon legálisan kezelhessen valaki munkagépeket, kellenek bizonyos jogosítványok, papírok, Még ha ez mind meg is van, sokszor újra kell vizsgázni mert változnak a feltételek. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni tehát az aktuális szabályzatot, rendelkezéseket. OKJ-s tanfolyamokon is el lehet sajátítani a nehézgép vezetését. Előképzettséggel egyáltalán nem rendelkezők számára is elérhető számos tanfolyam.

Egy nem megfelelő képzettséggel rendelkező nehézgépkezelő súlyos balesetek okozója is lehet, ezért nem mindegy hogy hol és milyen szintű képzésben részesült az, akivel dolgoztatunk. Mindenképp hitelesített vizsgával rendelkező személynek kell lennie. Ha valamin, akkor ezen ne spóroljunk.

A ma használatos gépek bőven túl vannak azokon az időkön, amikor még sok mindent megoldhattunk okosban, szomszédok vagy ismerősök segítségével. Sokkal inkább automatizáltak a nehézgépek, valamint a feladatok is komplexebbek, amiket végzünk velük. A szakértelem elengedhetetlen hozzájuk.

Azért, hogy árak tekintetében is egy kicsit tájékozottabbak legyünk, összeszedtük, hogy mennyibe kerülnek nagyjából az egyes képzéstípusok:

● A gépkezelő jogosítvány teljes elméleti mentesítéssel (szakirányú OKJ-s bizonyítvány megléte esetén) 30-60 ezer forint

● A gépkezelő jogosítvány részmentesítéssel (5 éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvány esetén) 50-100 ezer forint.

● A gépkezelői jogosítvány előképzettség és mentesítés nélkül 100-150 ezer forint.

A gépkezelői jogosítvány megszerzésének vannak előfeltételei. Az erre jelentkező személynek be kell töltenie a 18. életévét, valamint egészségügyi alkalmassági vizsgán kell átesnie. Utóbbit orvosnak kell hitelesítenie.

Az elméleti képzés három modulban történik. Ezek a következők:

● Általános munkavédelmi és egészségnyújtási ismeretek

● Általános üzemeltetési és technológiai ismeretek

● Szakirányú, gépspecifikus ismeretek

A gyakorlati képzés két részből áll: gépkezelési gyakorlatból, valamint munka- és balesetvédelmi ismeretek elsajátításából.

Ha fentiekkel tisztában vagyunk, akkor nem mondhatjuk, hogy felkészülten vághatunk bele az építkezésbe. Pontosan fogjuk ismerni, hogy melyek a vonatkozó jogszabályok, mire kell figyelnünk a munkavállalók esetében. Még ha nem is a miénk a felelősség, hanem az építésvezetőé, akkor sem árt tisztában lenni vele, hogyan kellene zajlania egy biztonságos építkezésnek.

Elég sok a bizonytalansági faktor alapból is egy építkezésnél, ezért jó, ha legalább a munka menetét biztonságban tudhatjuk. Még így is adódhatnak nem várt események, amikre jól kell tudni reagálni. Egy balesetnél például tudni fogjuk, mi a teendő, mik a vonatkozó szabályok és kötelezettségek, már ez is nagy segítség.