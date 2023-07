Az Autós Safari Parkba érkezve Pusztaottlaka alpolgármestere, Simonka György fogadott minket, akitől megtudtuk, hol érdemes kezdeni az élménytúrát, és azt is, hogy fejenként egy belépőjegy – gyermekeknek 4400 forint, felnőtteknek 4900 forint, 3 éves kor alatt viszont ingyenes – megváltása után korlátlanul használhatnak a látogatók mindent, ami a safarin belül van. Ez pedig nem kevés, sőt, egy egész napos családi szórakozást kitesz, hiszen az autós safari mellett van többek között állatsimogató, dodgem, kisvasút, körhinta, trambulin, játszóház, büfé és ajándékbolt is. Ráadásként még pónilovaglás is elérhető, természetesen szintén korlátlanul, a gyerekek legnagyobb örömére.

A parkon belül akárhová mentünk, kedves személyzet fogadott minket. Nem kellett hosszasan várni sem a kisvasútra, vagy a körhintára, de az állatsimogató kapujában is azonnal instrukciót, és persze eleséget kaptunk, amiért csak úgy sereglettek hozzánk az alpakák, pónik, törpe kecskék és juhok, szamarak, kenguruk, és kicsit beljebb haladva még a félénk nyulak is.

Az autós safarit pedig zebra csíkos járművel és kisbusszal is bejárhattuk, szintén korlátlanul. Itt találkozhattunk például lámákkal, emukkal, pinto lovakkal, skót-felföldi marhákkal, szamarakkal, gímszarvasokkal, muflonokkal, tevékkel, alpakákkal, antiloppal, zebrával és nandukkal is. Az állatok mind "kezes bárányok" voltak, mondhatni rátapadtak az autóra és a kisbuszra egy-egy répáért és a hozzá járó simogatásért. Végig haladni közöttük, saját kézből etetni, és valóban néhány centis közelségből látni, megtapasztalni őket különleges élmény volt. Ebből nem is elég egy alkalom, így többször végig mentünk, hol az autóval, hol a kisbusszal, de máris meg kellett ígérni a gyerekeknek, hogy máskor is elmegyünk a safariba.

Amikor nem az állatoknál voltunk, akkor a gyerekek felváltva póni lovagoltak, vonatoztak, körhintáztak, kipróbáltunk a dodgemet, a ping-pong-ot, a játszóházat, valamint trambulint is, amik hatalmas, árnyékot adó fák alatt kaptak helyet, így a szülők hűvös helyen ülve pihenhetnek, amíg gyermekeik végtelen energiájukat vezetik le.

Időközben megkóstoltuk a büfében kapható retro szendvicseket és frissítőket, valamint az ajándékboltba is betértünk, ahol minden gyerkőc választott magának valami "safarisat". A parkolóhoz közelítve pedig még mindig tudtunk hol megállni, hiszen a safari park határában kiállított, régi katonai járműveket csodálhattunk meg.

Simonka Györgytől megtudtuk, a pusztaottlakai Likefest Park nem csupán a családok hétvégi kiruccanására alkalmas, hanem előre bejelentett csoportokat, így például osztályokat is várnak, és szívesen fogadnak. Legalább 10 fős csoport esetén pedig 500 forint/fő kedvezményt biztosítanak az alap jegy árából, és csoportonként két felnőtt kaphat ingyen jegyet.

A kirándulás keretében a csoportoknak lehetőségük van lovaglásra, pusztabuszozásra, tollaslabdázásra, ping-pongozásra, számháborúzásra, hatalmas füves területükön kincskeresésre, sőt, egy fatemplomban elvonulásra, és lelki feltöltődésre is. Van továbbá egy mini kerékpáros pálya, ahol a gyerekek KRESZ táblákkal ismerkedhetnek meg. Akik pedig több napra terveznek Pusztaottlakán, azoknak ifjúsági szállóban biztosítanak szálláshelyet, és igény szerint étkezési lehetőséget.

A pusztaottlakai park tehát nem csupán egy autós safari, állatsimogatóval, hanem egy széleskörű szolgáltatást nyújtó, élményekkel teli helyszín, ahol mindig kedves, segítőkész emberekkel találkoznak a látogatók.

A pusztaottlakai Autós Safari Parkról további információ a safaripark-pusztaottlaka.hu.honlapon található.