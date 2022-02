Utoljára lép jégre a Pe­kingben zajló téli olimpián a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott. A két szegedi lány, Jászapáti Petra és Kónya Zsófia az 1500 méteres távon versenyez: előbbi négy évvel ezelőtt Phjongcshangban a pontszerző, hatodik helyen zárt. Egyiküknek sem ez a legerősebb száma, és mint Kónya Zsófia elmondta, világkupákon sem indult ezen a számon, ám szeretne felszabadultan futni az utolsó versenynapon.

Az 5000 méteres férfi váltó döntőjében is érdekeltek le­­szünk, hogy milyen összetételben, az még kérdéses, hiszen ha a tervezetthez képest később is, de megérkezett a helyszínre Varnyú Alex. Mint ismert, egy rossz váltás miatt címvédőként nem jutott be az A döntőbe a magyar váltó, amely így a B döntőben versenyezhet majd, és a hatodik helyért küzdhet – persze az A döntőben esedékes kizárások után akár előrébb is léphet.

– Egészen biztosan minden­­ki odateszi magát a short track zárónapján. Hazudnék, ha azt mondanám, nem éreztem korábban egy picit olyat, hogy szép volt, jó volt, elég volt, már mehetnénk haza, de ezek a versenyzők profik, és tudják, hogy az utolsó napon is érhetnek el szép eredményeket – mondta az utolsó nap előtt Bánhidi Ákos, a magyar csapat edzője, csapatmenedzsere.

Magyar részről a mai napon még Kékesi Márton lesz érdekelt, aki a férfi alpesi sízők műlesikló számában szerepel, míg jégkorongban a férfiaknál az elődöntőbe jutás, a nőknél a bronzérem lesz a tét.