Az Infopólus Klaszter idén újra megszervezi a Tech Trend Show-t. A rendezvény a pandémia előtt egy jelentős szakmai eseménnyé nőtte ki magát, ahol nem csupán Szeged, hanem az ország fontos IT-szereplői is megjelentek. Idén, március utolsó napján a korábbihoz hasonló méretekben és a személyes találkozásoknak is teret adó módon jelentkezik a rendezvény: az eddiginél is gazdagabb a program, több a kiállító.



Az IT-technológia sodorvonalában jelenleg a mesterséges intelligencia van, az alkalmazási területek között pedig ott található az okosváros, az intelligens közlekedés, az új típusú fizetési módok sora is.



A 10-kor kezdődő esemény az egyetem Tanulmányi és Információs Központjában lesz, ahol az aula a kiállítóké, míg a nagy­előadók a prezentációk színterei lesznek. Néhány húzónév: SZTE szoftverfejlesztés tanszék, Digitális Jólét Nonprofit Kft., Continental Mesterséges Intelligencia Fejlesztési Központ, GriffSoft Informatikai Zrt., Szegedi Közlekedési Kft., Lufthansa Systems Hungária Kft., Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. A házigazda informatikai klaszter Szegeden 2007-ben indult el, az ágazat azóta az innováció húzóerejévé vált. Igazolja ezt a többszintű képzés fejlődése, a markáns munkaerőpiaci hatás, ahol tízezres létszámával az egyik legerősebb foglalkoztatóvá vált.