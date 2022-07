Mint az előterjesztésben olvasható volt, arra reagálva állt elő ezzel, hogy előzőleg Farkas Éva Erzsébet polgármesternek volt egy javaslata, mi szerint az Almási utcai általános iskola valamilyen formában vegye fel Bartók Béla nevét, így utalva a művészeti tagiskola hagyományaira.

Köztudott, a két tagintézményből álló Makói Általános Iskola épp átszervezés alatt áll, a Bartók diákjai szeptemberben a megszokott belvárosi épület helyett az Almási utcában felépült modern iskolaépületben kezdik majd a tanévet – az érintett szülők egy csoportja azonban tiltakozik ez ellen.

Mucsi egyébként is ironikus hangulatban volt az ülésen: Farkas Éva Erzsébet polgármestert tekintetes asszonynak szólította, Kallai Árpád kórház­igazgatóhoz fordulva pedig azt mondta, reméli, még nem kell fősámánnak szólítania. Kallai nem sértődött meg, sőt felajánlotta, hogy ezzel a megszólítással kapcsolatban négy­szemközt egy viccet is elmond majd Mucsinak. Azt is megjegyezte, sokféle megszólítással illették már, főként Vásárhelyen, de a fősámán újdonság számára.

A polgármesteri többséghez tartozó képviselők mindezt kevésbé fogadták derűsen. Hadik György azt mondta, örül, hogy Mucsinak ennyi ideje van, ő azonban komolyabb dolgokkal szeretne foglalkozni. Mágori András pedig azt, hogy az átnevezési ötlet sérti a makói zsidóság emlékét, úgyhogy a beterjesztő ellenzéki képviselő szégyellje magát.

Az előterjesztés végül hivatalosan nem is került napirendre, mert már az illetékes bizottság is leszavazta. Így Makó Makó maradt.