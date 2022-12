Délutáni forgalom erősebb mint a reggeli volt! Tele vannak a körutak, sugárutak. Torlódik a belváros, Somogyi utca, Oskola utca, Dugonics tér környéke, Boldogasszony sugárút, és a Széchenyi tér környékén is araszolás van. Sokan vannak a Londoni körúton a bevásárló központnál, valamint a Napfénypark környékén is tele vannak az utak. Szőregi úton kifelé sok a jármű, csak úgy mint a Dorozsmai úton. Algyői úton kifelé-befelé sor van, de a Budapesti út is mind a két irányban tele van. Hidakon mind két irányban folyamatos a haladás.