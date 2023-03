Körutakon, sugárutakon, jól lehet közlekedni. Kossuth Lajos sugárúton kicsit sűrűbb a forgalom kifelé-befelé illetve a körforgalomnál minden irányból sorok vannak . Mars térnél kicsi torlódás van az Attila utca lezárása miatt és a Gutenberg utca is alaposan be van dugulva , mivel oda terelték be a tömegközlekedést is. Belvárosi részen sűrű a forgalom, de lehet haladni. Mindkét hidunkon élénk forgalom van , de nincs komolyabb torlódás egyiken sem.– tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.