Erősödik a forgalom, főleg a bevezető, illetve fő utakon, de egyelőre a legtöbb helyen jól lehet közlekedni. Persze van mozgás a külső körutakon, sugárutakon, nagykörúton, de folyamatosan lehet haladni. A Tisza Lajos körút Anna kút és klinikák közti része most is sűrűbb, valamint a Szabadkai és Makai út, de ezeken is jól lehet menni. Zajlanak a munkálatok az Aradi vértanúk terén, a Bakay Nándor utcán, a Kossuth Lajoson, itt a lámpás körforgalom egy sávon járható, ezért a vonzáskörzetében torlódások lehetnek a nap folyamán. A Tisza Lajos körúton is él a forgalomkorlátozás, tehát a Kígyó és Gutenberg utcából nem lehet balra kifordulni, valamint a Madách utcán is szinte teljes útzár mellett dolgozik a vízmű. A hidakon jól át lehet jutni, ugyanígy a tarjáni és felsővárosi területeken is, Felső Tisza parton, rakparton egyaránt.